Cámara de Comercio y Colegio de la Abogacía firman un convenio para impulsar el emprendimiento y la formación

Ángel Asensio Laguna, presidente de la Cámara de Comercio,, y Eugenio Ribón Seisdedos, decano del ICAM - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) han firmado un convenio para reforzar el emprendimiento, la formación especializada y el desarrollo profesional en la Comunidad de Madrid.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable mediante adenda, ha sido suscrito por Ángel Asensio Laguna, presidente de la entidad cameral, y Eugenio Ribón Seisdedos, decano del ICAM, ha apuntado la Cámara en un comunicado.

En el mismo se establece una línea de trabajo conjunta para promover actividades de formación, tanto presenciales como online, así como proyectos orientados a mejorar la competitividad del tejido empresarial de la capital. Igualmente, contempla mecanismos de mediación para resolver posibles discrepancias.

"Este acuerdo refuerza el papel de la Cámara de Madrid como motor de impulso para las empresas de la región. Apostamos por una formación adaptada al mercado y por apoyar a quienes emprenden, porque ellos son la base de la innovación y del crecimiento económico", ha destacado Ángel Asensio durante la firma.

Por su parte, Eugenio Ribón ha subrayado que este convenio permite a ambas instituciones avanzar en un objetivo compartido: "acompañar a quienes emprenden y reforzar la capacitación de los profesionales que sostienen nuestro tejido económico".

"La abogacía está profundamente vinculada a la actividad empresarial madrileña y, con esta alianza, damos un paso más para ofrecer formación rigurosa, actualización continua y herramientas que ayuden a crear proyectos sólidos en un entorno cada vez más exigente. La suma de esfuerzos entre nuestras instituciones es la mejor garantía para promover un ecosistema de talento, seguridad jurídica y crecimiento sostenible en la región", ha dicho.

Así, colaborarán en el diseño de iniciativas que respondan a las demandas actuales del mercado y contribuyan a dinamizar la actividad empresarial. Cada actuación concreta se desarrollará mediante convenios específicos en los que se detallarán las condiciones y, cuando proceda, la asignación de recursos. Igualmente, ambas partes subrayan su compromiso con el cumplimiento íntegro de la normativa de confidencialidad y protección de datos.

Como instituciones de derecho público, las dos comparten el objetivo de fortalecer la capacitación de profesionales y emprendedores en un contexto marcado por la transformación económica y la necesidad de perfiles especializados. Así, este convenio refuerza su papel "como agentes clave en el impulso de la formación continua, el emprendimiento y la excelencia profesional de la región", ha apuntado Cámara de Comercio.