Cámara de Comercio reivindica el deporte como "industria estratégica" y "palanca de crecimiento económico" para Madrid

Cámara de Comercio de Madrid y deporte - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha reivindicado el deporte como una "industria estratégica, una herramienta de proyección internacional y una poderosa palanca de crecimiento económico" para recalcar el "momento excepcional" que vive Madrid en este ámbito con eventos como la llegada de la Fórmula 1, los Premios Laureus, la NFL o la perspectiva del Mundial de Fútbol de 2030

En un artículo de opinión titulado 'Madrid y el deporte como estrategia de crecimiento, inversión y liderazgo internacional', el presidente de la institución cameral ha subrayado que el deporte de primer nivel "actúa como un extraordinario acelerador económico" y ha apuntado a "cifras elocuentes".

Según apunta, la Fórmula 1 generará más de 450 millones de euros anuales de actividad económica, atraerá a más de 120.000 visitantes y permitirá la creación de miles de empleos directos e indirectos; el primer partido oficial de la NFL celebrado en Madrid generó un impacto económico estimado superior a los 70 millones de euros y atrajo a decenas de miles de visitantes internacionales; y el Mutua Madrid Open aporta cada año alrededor de 130 millones de euros de retorno económico para la región.

En este sentido, recuerda que en el Workshop Internacional 'El Deporte en el Contexto Global', que acogió la Cámara de Comercio de Madrid, se puso de relieve cómo el deporte ha dejado de ser una actividad meramente deportiva para convertirse en "un lenguaje global de economía, innovación, cultura, diplomacia y comunicación entre países". "El deporte es hoy una industria transversal que conecta talento, inversión y tecnología", ha resaltado.

En este sentido, recuerda que alrededor del deporte se ha desarrollado una cadena de valor "mucho más amplia". "Hablamos de tecnología, inteligencia artificial, producción audiovisual, análisis de datos, movilidad inteligente, sostenibilidad, marketing, patrocinio, seguridad o servicios jurídicos especializados. Cada gran evento genera oportunidades para cientos de empresas y profesionales que forman parte de un ecosistema económico cada vez más sofisticado y global", indica.

Pero además, remarca el "legado" que dejan estos eventos en cuanto a infraestructuras, transportes, conectividad o recintos deportivos, que mejoran las capacidades permanentes de la ciudad", y a lo que se suma "un importante retorno fiscal" derivado del incremento del consumo, la actividad empresarial y la creación de empleo.

En este marco, resalta las "condiciones especialmente favorables" que presenta Madrid y, especialmente, la capacidad de colaboración, una de "las mayores fortalezas" de la región. "Madrid tiene ante sí una oportunidad extraordinaria para convertir esa realidad en crecimiento, prosperidad y liderazgo internacional", ha resaltado.

Finalmente, subraya el convencimiento de la Cámara de Comercio de que el deporte debe ocupar "un lugar central" en la estrategia de crecimiento y proyección internacional de nuestra región. "Apostar por el deporte es apostar por la economía, por el empleo, por la innovación y por la atracción de inversión. Es apostar por una ciudad que quiere liderar desde la excelencia, la capacidad organizativa y la vocación internacional", ha zanjado.