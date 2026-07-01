Cámara subraya la fortaleza del comercio de San Fernando e identifica cooperación y digitalización como áreas a mejorar

La Cámara de Comercio de Madrid presenta un estudio sobre la situación del comercio de proximidad de San Fernando de Henares - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha presentado en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares un estudio socioeconómico sobre la situación actual del comercio local del municipio en el que se evidencia su "fortaleza" y se identifican áreas de mejora relacionadas con la colaboración, el marketing y la transformación digital.

El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de San Fernando de Henares, Francisco Javier Corpa Rubio; la concejala de Comercio, Leticia Martín García; la directora de Servicios Empresariales de la Cámara de Comercio de Madrid, Marisol Martín Maudo y la responsable de Acción Territorial de la Cámara, Natalia Rodríguez Recio.

Se trata de una iniciativa impulsada con el objetivo de conocer la realidad del comercio de proximidad, detectar sus principales necesidades e identificar líneas de actuación que contribuyan a fortalecer su competitividad, ha explicado la Cámara en un comunicado.

Elaborado por la institución cameral a partir de 140 encuestas realizadas a establecimientos del municipio, el estudio refleja que el comercio de San Fernando de Henares está formado mayoritariamente por negocios consolidados, gestionados por trabajadores autónomos y con una fuerte vinculación con su clientela de proximidad.

En concreto, el 92 % de los establecimientos inició su actividad antes de 2020 y el 93 % afirma contar con una clientela altamente fidelizada, lo que evidencia el importante papel que desempeña el comercio local en la economía y la vida cotidiana del municipio.

Entre las principales conclusiones del informe destaca el "optimismo" de los comerciantes respecto a la viabilidad de sus negocios. Sin embargo, el análisis también identifica importantes retos relacionados con la planificación estratégica, la cooperación entre comercios y la transformación digital.

En este ámbito, el estudio revela que únicamente el 14% de los establecimientos dispone de tienda online, aunque el uso de redes sociales continúa creciendo como principal canal de comunicación con los clientes.

El informe también pone de relieve la elevada implantación de servicios orientados al cliente, como el pago con tarjeta o los encargos personalizados, así como el compromiso creciente del comercio local con la gestión de residuos y las prácticas sostenibles.

Asimismo, señala oportunidades de mejora en el entorno urbano, especialmente en aspectos como la señalización comercial, el mobiliario urbano y el alumbrado, elementos que pueden contribuir a reforzar el atractivo de las zonas comerciales.

A partir de estos resultados, la Cámara ha planteado diversas líneas de actuación para impulsar la competitividad del comercio de proximidad, entre ellas el apoyo a la digitalización mediante programas de formación y asesoramiento, el desarrollo de campañas de promoción conjunta, la creación de herramientas de visibilidad como directorios digitales y el fomento de la colaboración entre comerciantes y asociaciones locales.

Desde la institución cameral se ha subrayado que con este estudio se reafirma su compromiso "con el fortalecimiento del tejido empresarial de la región y con el impulso del comercio de proximidad como motor de desarrollo económico, empleo y cohesión social en los municipios madrileños".