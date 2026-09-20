Del campus a la profesión: estudiantes y profesionales se encontrarán el 30 de septiembre en el Botánico de la UCM

El Real Jardín Botánico de la UCM se convierte en el gran punto de encuentro entre estudiantes y profesiones por el Día de las Profesiones. - REAL JARDÍN BOTÁNICO DE LA UCM

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en Ciudad Universitaria, acogerá el 30 de septiembre la 10ª edición del Día de las Profesiones, una cita organizada por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), que reunirá a estudiantes, universitarios, familias, orientadores y profesionales para acercar a los jóvenes la realidad de las distintas profesiones y ayudarles a orientar su futuro.

La jornada contará con la participación de cerca de 40 profesiones, representadas por sus colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, a través de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, así como con 12 universidades madrileñas que ofrecerán información, orientación y asesoramiento a estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y universidad, ha indicado UICM en un comunicado.

Según el programa publicado en la web oficial del evento, a lo largo del día, los asistentes podrán descubrir las oportunidades y salidas profesionales de numerosos ámbitos de actividad a través de talleres prácticos, actividades dinámicas, demostraciones, encuentros rápidos con profesionales y mesas redondas sobre temas de actualidad.

Asimismo, la jornada incluirá la inauguración institucional y la clausura, con entrega de los premios UICM 2026. Durante toda la jornada los asistentes podrán participar en propuestas y talleres vinculados a distintos ámbitos profesionales, desde experiencias relacionadas con la salud, como simulaciones de reanimación cardiopulmonar, salud visual, nutrición, hábitos saludables o primeros auxilios.

Por otro lado, habrá actividades sobre robótica, ingeniería, arquitectura, realidad virtual, agricultura de precisión con inteligencia artificial, aviación, psicología, nuevas tecnologías aplicadas a la terapia ocupacional, trabajo social, seguridad alimentaria, educación financiera, el papel de la procura o simulaciones de juicios, entre muchas otras.

RESOLVER DUDAS SOBRE ITINERARIOS FORMATIVOS O CONOCER COMPETENCIAS

Bajo el lema 'Conoce las profesiones, descubre tu futuro, encuentra tu vocación', el Día de las Profesiones se ha consolidado como "uno de los principales espacios de orientación académico-profesional de la Comunidad de Madrid".

El evento permite a los asistentes resolver dudas sobre itinerarios formativos, conocer las competencias requeridas en cada sector y obtener una visión "más realista del mercado laboral".

Los participantes podrán visitar los estands informativos de colegios profesionales y universidades, experimentar cómo es el día a día de diferentes profesiones a través de actividades prácticas y acceder a información especializada para orientar sus decisiones académicas y profesionales.

La jornada cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, así como con la colaboración de distintas entidades comprometidas con la orientación y el desarrollo profesional de los jóvenes.

Desde UICM subrayan que 'el Día de las Profesiones' busca acercar el mundo profesional a quienes se encuentran en "un momento clave de su formación, ofreciendo orientación directa, práctica y cercana para que puedan tomar decisiones con mayor información y confianza".

UN TOTAL DE 10 EDICIONES ACERCANDO LAS PROFESIONES A LOS JÓVENES

En sus 10 ediciones, el Día de las Profesiones se ha convertido en "un espacio de referencia" para el encuentro entre estudiantes, orientadores, universidades y profesionales, contribuyendo a que miles de jóvenes conozcan mejor las distintas alternativas académicas y laborales a su alcance.

La experiencia de anteriores ediciones pone de manifiesto "el impacto de esta iniciativa", que ha permitido acercar la realidad del ejercicio profesional a las aulas desde "una perspectiva práctica, directa y cercana".

A través de talleres, demostraciones, actividades participativas y encuentros con profesionales, el evento se ha consolidado como "una herramienta útil" para resolver dudas, descubrir vocaciones y ayudar a los jóvenes a tomar decisiones "mejor fundamentadas" sobre su futuro.

Así, en esta décima edición UICM refuerza "su compromiso" con la orientación académico-profesional y con la puesta en valor de la función social de los colegios profesionales en una jornada pensada para "conectar formación, vocación y realidad laboral".