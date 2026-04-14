'Cañada se queda' advierte de "familia en la calle" tras derribo de chabolas y Ayuntamiento aclara que estaban vacías

Archivo - Manifestación ‘Cañada se queda’, a 31 de enero de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Cañada se queda' ha advertido de que una "familia con menores" ha quedado "en la calle sin ninguna alternativa habitacional" tras el derribo de varias chabolas en el sector 6 de la Cañada Real, donde se cumplen más de cinco años sin luz, mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha aclarado que las construcciones demolidas estaban "vacías por realojo de sus ocupantes".

En un comunicado, el colectivo señala que este lunes "se han presentado las excavadoras" y "se han derribado cuatro casas", una de ellas "habitada por una familia con menores que queda en la calle sin ninguna alternativa habitacional" y otra por "una pareja joven". Según añade, otras dos infraviviendas estaban deshabitadas "debido al acoso institucional al que se enfrentan los vecinos".

Además, denuncia que "el desmontaje de la uralita se ha hecho sin las medidas de precaución necesarias" para los vecinos y que, tras las demoliciones, "el agua de las casas colindantes ha quedado cortada, sin previo aviso, y todavía no ha podido recuperarse". Del mismo modo, la campaña afirma que "los escombros han quedado en el lugar que ocupaban las casas, ocupando la vía pública, dificultando la movilidad a los vecinos y añadiendo peligrosidad a una zona donde juegan niños pequeños".

Por otro lado, critica "el papel cómplice del Comisionado del Ayuntamiento de Madrid, que ha facilitado la información para el derribo de estas casas", y denuncia el "cuestionamiento permanente" por parte de distintas administraciones y entidades sociales, que "justifican que Cañada es un lugar inhabitable siendo estas instituciones quienes lo vuelven inhabitable mediante el acoso y el abandono".

"Después de seis años de corte de suministro, la estrategia para destruir Cañada se intensifica con estos derribos", lamentan.

En este sentido, sostienen que "no hay causas jurídicas que determinen las demoliciones" y ha declarado "la nulidad" de las órdenes de desalojos "porque han prescindido total y absolutamente de los procedimientos legalmente previstos".

REALOJOS A "VARIOS KILÓMETROS DE MADRID"

Según indica 'Cañada se queda', algunos vecinos están "pendientes de ser realojados", mientras que otros no cumplen los requisitos, como "estar en el censo desde 2011". Asimismo, critica que los realojos "obligan a instalarse en pueblos a varios kilómetros de Madrid" donde quedan "aislados" de sus redes familiares y vecinales.

"El plan urbanístico de ampliar Madrid por el suroeste no busca la mejora de las condiciones de vida de las familias de Cañada, sino que pone de manifiesto la finalidad de obtener un beneficio económico cada vez mayor en el negocio de la vivienda, algo que pasa por acabar con este barrio histórico nacido de la autoconstrucción y la comunidad", exponen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que "todas las administraciones implicadas siguen la hoja de ruta marcada en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana" y que "las actuaciones se realizan de forma planificada y con todas las garantías, siguiendo el procedimiento legal previsto en la normativa".

En esta línea, fuentes municipales señalan a Europa Press que "este lunes se ha llevado a cabo el derribo de varias chabolas" y subrayan que "se trata de infraviviendas que han quedado vacías por realojo de sus ocupantes, beneficiarios del convenio de realojamiento e integración social de las familias de la Cañada Real".

Asimismo, añaden que "los derribos se han realizado con el correspondiente contrato de emergencia, para evitar nuevas ocupaciones y por la situación de inseguridad de dichas construcciones".