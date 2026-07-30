Canal de Isabel II garantiza el consumo y la calidad del agua en los municipios afectados por el incendio

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canal de Isabel II ha informado de que el servicio de abastecimiento de agua está garantizado y es de calidad en aquellos municipios afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste.

El ente público ha confirmado en un comunicado que los análisis realizados muestran "una situación de normalidad" y que continúa con un "seguimiento y control" habitual para asegurar el servicio.

A lo largo de los próximos días, Canal de Isabel II continuará con este seguimiento e implementará los controles habituales, ha incidido la Comunidad de Madrid en sus redes sociales.