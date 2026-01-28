La capital activa el Plan de Inclemencias Invernales en fase de alerta y seguimiento

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha activado este miércoles el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal de lluvia y nieve derivado de la borrasca 'Joseph' que actualmente sacude parte de la Comunidad de Madrid y también la capital.

Así, el Consistorio ha desplegado máquinas de limpieza que trabajan ya en varios distritos de la capital esparciendo salmuera en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo, según ha informado Emergencias Madrid en una publicación en su perfil oficial en redes sociales.

La borrasca 'Joseph' deja ya afecciones al tráfico en varios puntos de la Comunidad de Madrid, así como en el transporte interurbano, según ha informado el Ejecutivo autonómico, que además ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada.

La Comunidad de Madrid ha pasado esta mañana a fase operativa de nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales debido a la evolución de la borrasca, mientras que la Delegación del Gobierno ha informado que sigue de cerca la situación, con los recursos del Ejecutivo central a disposición.