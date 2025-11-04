La capital argentina acogerá desde 2026 la cita anual cultural 'Madrid en Buenos Aires', anuncia Almeida

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado durante la segunda jornada de su visita institucional a Buenos Aires (Argentina) que ambas capitales fortalecerán su colaboración en diferentes ámbitos en beneficio de las dos ciudades siendo un ejemplo de ello la celebración anual desde 2026 de la cita cultural 'Madrid en Buenos Aires'.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, donde ha detallado que 'Madrid en Buenos Aires' seguirá la estela del programa 'Buenos Aires en Madrid', que ofrece una selección de las distintas expresiones culturales de la ciudad, desde obras de teatro que reflejan la vitalidad de la escena porteña a proyecciones cinematográficas que evidencian la riqueza filmográfica, exposiciones de artes visuales y conciertos de música popular a propuestas más experimentales.

Madrid y Buenos Aires potenciarán su colaboración, ha apuntado Almeida, en economía e innovación, singularmente en materia de industrias creativas, gaming, e-sports y tecnologías inmersivas desde Madrid in Game y Buenos Aires in Game, así como mediante la presencia de ambas ciudades en eventos como TechWeek.

Almeida ha destacado asimismo la importancia del programa Puentes de Talento, una iniciativa que consolida a la ciudad como un nodo estratégico de conexión entre Europa y el talento iberoamericano porque entre Madrid y Buenos Aires tiene que haber "una autopista" en la que fluya el talento.

MARTÍNEZ-ALMEIDA, VISITANTE ILUSTRE

Durante la comparecencia, Jorge Macri, por su parte, ha otorgado el título de 'Visitante Ilustre' al alcalde de Madrid, quien ha destacado que este reconocimiento "es para los 3,5 millones de madrileños que residen en la capital".

La visita de Almeida a Buenos Aires se celebra tras la que realizó el año pasado Macri a Madrid. Hoy el madrileño se ha mostrado interesado en conocer de primera mano los proyectos de transformación urbana que tiene sobre la mesa Buenos Aires para aprender de las soluciones que en otros lugares se dan a retos que en buena medida son comunes.