Archivo - Urna en el colegio electoral - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital irá a votar este domingo en 3.635 mesas de 437 colegios, con 57.952 electores más con respecto a 2023 y 10.802 solicitudes de excusa registradas, de las que se han rechazado 1.283 por parte de la Junta Electoral de Zona.

Están llamados a las urnas en estas elecciones generales un total de 2.424.875 electores residentes en la ciudad, además de los madrileños que residen en el extranjero.

Podrán votar en 437 colegios, con 3.635 mesas y una media de 667 electores por mesa. Respecto a las últimas generales celebradas en julio de 2023, el número de electores que residen en la capital ha crecido en 57.952 y se va a votar en 21 colegios más que en aquellos comicios.

El Ayuntamiento de Madrid, en tareas de apoyo a la Junta Electoral de Zona, ha participado en la elección de los miembros de las mesas enviando más de 52.000 notificaciones en los procedimientos de designación. Además de las 32.000 notificaciones a los miembros de la Junta Electoral de Zona, se han enviado más de 2.000 notificaciones para la composición de la mesa, con nueve miembros en cada una de ellas.

Se han notificado posteriormente 20.000 designaciones adicionales para cubrir a los excusados y las notificaciones fallidas hasta el momento en una cifra similar a la de elecciones anteriores. Sanz ha detallado que se han presentado hasta la fecha un total de 10.802 solicitudes de excusa, de las cuales se ha resuelto favorablemente por parte de la Junta Electoral de Zona hasta 9.227 y rechazado 1.283.