Carabante asegura que "nadie" quedará fuera de transporte tras críticas a Ayuso por "crear problema" con empadronamiento

Archivo - Metro estrena este lunes el pago con tarjeta bancaria en todas las estaciones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que "nadie" quedará fuera del sistema de transporte público, tras las críticas del PSOE al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al considerar que ha creado "un problema donde no lo había" tras incluir el requisito del empadronamiento para acceder a la tarjeta de transporte público personal.

"En Madrid a nadie se la va a dejar fuera del sistema de transporte público", ha afirmado Carabante durante el Pleno de Cibeles en respuesta a una pregunta del concejal socialista Ignacio Benito.

Benito ha acusado al PP de haber dado "otro paso en deshumanizar Madrid" y de ir "contra los más débiles, estudiantes e inmigrantes", al sostener que la exigencia de estar empadronado puede dejar fuera a personas que necesitan el transporte público para acudir al trabajo, a clase o realizar gestiones.

El concejal del PSOE ha defendido que durante "40 años" ha estado vigente un modelo que permitía gestionar el acceso a los abonos transporte "de manera ágil" y "sencilla", y ha advertido de que incorporar ahora el requisito del padrón generará "trámites innecesarios" a nuevos usuarios, estén o no censados en Madrid.

"Han creado ustedes un problema donde no lo había", ha afirmado Benito, que ha advertido de que la medida puede afectar a "estudiantes, trabajadores desplazados, personas migrantes, ciudadanos en situación de movilidad temporal" y a cualquiera que no esté en el censo, "salvo los turistas".

A su juicio, algunos afectados acabarán utilizando el coche, lo que provocará "más atascos y más emisiones contaminantes", mientras que otros usuarios podrían acabar colándose en el transporte público, generando "situaciones complicadas e innecesarias".

Benito ha calificado la medida de "racista y clasista" y ha acusado al PP de plantar en Madrid "la semilla del terror" que, según ha dicho, sufren migrantes en Estados Unidos. "Ustedes no tienen que posicionarse sobre la prioridad nacional de Vox porque hace tiempo que les pasaron por la extrema derecha", ha lanzado.

CARABANTE: "ESTE CRITERIO NO ES NUEVO"

Por su parte, Carabante ha negado el planteamiento del PSOE y ha acusado a Benito de mentir. "Este criterio no es nuevo, está en la ley del Consorcio desde el año 2011", ha respondido.

El delegado ha sostenido además que el criterio de empadronamiento que el PSOE critica en Madrid se aplica en otras ciudades como Vigo, Soria, Valladolid, A Coruña o Barcelona. "Este sistema o este criterio que les parece tan escandaloso es el que llevan ustedes aplicando en todas las ciudades en las que ustedes gobiernan", ha afirmado.

Carabante ha deslizado que el asunto tiene "una fácil solución": que el Gobierno de España aporte más presupuesto al sistema de transporte público madrileño.

De este modo, Carabante ha pedido al PSOE que reclame junto al Ayuntamiento la puesta en marcha de los "5.000 millones del Plan de Cercanías" y más financiación estatal para Madrid, "al menos en el mismo incremento" que, según ha señalado, se presta a Barcelona y Cataluña.