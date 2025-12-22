Carabante defiende que los "extraordinarios datos de calidad del aire" justifican la moratoria para coches sin etiqueta

Archivo - Un cartel marca la el Inicio de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los "extraordinarios datos de calidad del aire" justifican la moratoria un año más para vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta, ha contestado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a lo que el concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha afeado "el daño hecho", incluso desde el punto de vista sentimental.

"El motivo es que teniendo en cuenta los extraordinarios datos de calidad del aire no es necesario exigir o pedir a los madrileños nuevos esfuerzos", ha replicado Carabante en el Pleno de Cibeles. También ha sumado el "bajo impacto en la movilidad" de esos sin etiqueta, unos "12.000 vehículos que circulan cada día".

Cree el delegado que esta queja de Vox no oculta más que "se han dado cuenta de que con esta prórroga se quedan vacíos, se quedan sin discurso y se pone manifiesto son un partido plenamente vacío de ideas".

En este punto, Ansaldo ha recordado que Vox llevó al Pleno de octubre una proposición en este sentido, tumbada. "¿Por qué ahora, cuando faltan 20 días para terminar el año, el PP anuncia esto?", ha preguntado el edil de Vox, que ha preguntado a la bancada 'popular' por "el daño que han causado a cientos de madrileños, que han achatarrado sus vehículos desde octubre hasta aquí".

Y es que no sólo es el valor económico "sino el daño sentimental que han causado a muchos porque era lo único que tenían de su padre, o era el coche en donde han viajado por toda España viendo crecer a sus hijos". Para Vox, detrás de esta medida sólo hay "fanatismo climático y decisiones faraónicas de última hora".