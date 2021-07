Carabante envía requerimiento de 320.000€ a la Mancomunidad del Este por incumplimiento del convenio con Valdemingómez

"No había otra alternativa viable que Valdemingómez", defiende el delegado

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha enviado a la comisión de seguimiento un requerimiento de 320.000 euros dirigido a la Mancomunidad del Este, presidida por el alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez Palacios, ante el "incumplimiento del convenio" firmado por los vertidos en Valdemingómez mientras que acababa de construirse la planta de Loeches.

Lo ha indicado en el Pleno de Cibeles en el mismo día en el que se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha desestimado en sentencia del 28 de junio de 2021 el recurso de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) que impugnaba las autorizaciones provisionales con las que la Mancomunidad del Este pudo verter sus residuos desde el 28 de diciembre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2020.

En el mismo Pleno el concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha exigido la dimisión del delegado de Medio Ambiente como asunción de sus responsabilidades políticas después de que la Justicia declarara en otra sentencia nulas las seis autorizaciones provisionales concedidas por el Ayuntamiento a la Mancomunidad del Este para llevar sus residuos al Parque Tecnológico de Valdemingómez. Ese recurso fue presentado por Más Madrid.

Las autorizaciones tuvieron cobertura hasta finales de febrero de 2020. En ese periodo de dos meses, Valdemingómez "recibió 35.000 toneladas de residuos procedentes de la Mancomunidad del Este sin ningún sustento jurídico afectando tanto a su operativa como a la vida útil del vertedero, además de perjudicar gravemente a las personas que viven en el entorno de Valdemingómez", ha destacado Más Madrid.

El grupo municipal que abandera Rita Maestre también ha demandado el cese de la directora del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Tras escuchar la intervención de Más Madrid, Carabante ha recordado la sentencia hoy conocida ante el recurso de la FRAVM, que establece que "las autorizaciones son de pleno derecho".

PROPOSICIÓN "GROTESCA Y OPORTUNISTA"

Para el delegado, la proposición de Más Madrid es "grotesta y oportunista" y ha remarcado que "no había otra alternativa viable que Valdemingómez", para pasar a cargar contra la izquierda dado que en la legislatura anterior "autorizaron 250.000 toneladas de residuos de Rivas y Arganza cuando desde el pasado 1 de marzo no hay un solo Ayuntamiento que no sea el de Madrid que vierta en Valdemingómez".

Borja Carabante ha instado a Más Madrid a que "si no quieren un perjucio para los madrileños" exijan al presidente socialista de la Mancomunidad del Este "que cumpla el convenio" llevando a Loeches las toneladas vertidas en Valdemingómez, para anunciar que ha enviado a la comisión de seguimiento un requerimiento del pago de 320.000 euros por incumplimiento.