Carabante espera a Parcesa para conceder licencia al crematorio de M-40 y le "cabrea" el "miedo" que mete la izquierda

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Madrid está a la espera de la empresa Parcesa para conceder licencia de funcionamiento al horno crematorio de la M-40, una vez que muestren que cumplen con los requerimientos, por ejemplo, de la declaración de la autorización ambiental firmada por la Comunidad, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo, donde ha confesado que le "cabrea" la utilización política que cree que hace la izquierda del "miedo" ciudadano "sabiendo que el Ayuntamiento no podía hacer otra cosa".

El concejal socialista Antonio Giraldo ha llevado a la comisión la situación del tanatorio y la afección a población de San Fermín (Usera) y Villaverde cuando ha pasado un año desde que se conociera la intención de Parcesa de instalar un horno crematorio, "una actividad potencialmente nociva, declarada como tal, y el impacto que iba a generar en las viviendas cercanas".

Carabante ha contestado que darán luz verde a la licencia de funcionamiento del crematorio si Parcesa cumple todas las indicaciones establecidas, tanto en la licencia de obra como en la declaración de la autorización ambiental otorgada por la Comunidad de Madrid. Giraldo, por su parte, ha recordado las protestas ciudadanas desde el verano pasado en contra de una actividad "que está muy cerca de viviendas en San Fermín".

"Ustedes (al equipo de Gobierno) se escudaron en que concedían la licencia de obras porque les obligaba una sentencia. Lo cierto es que este horno crematorio ya fue rechazado en tres ocasiones, en 2002, en 2015 y en 2021, por no cumplir con la ordenanza de protección del medio ambiente de este Ayuntamiento, que indica que la distancia mínima de este tipo de actividad ha de ser de 250 metros", ha recordado.

En 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha continuado Giraldo, "resolvió que lo que tenía que hacer el Ayuntamiento no era conceder la licencia como tal sino retrotaerse y reargumentar la concesión o no". "El caso es que ustedes la concedieron pero la sentencia no obligaba a esa concesión", ha matizado, tras recordar que hay pendiente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por asociaciones vecinales, de la mano de la Federación (FRAVM).

"EL AYUNTAMIENTO DIFÍCILMENTE PODRÍA HACER OTRA COSA"

Carabante ha afeado a la izquierda que con el crematorio "intentan tergiversar toda la realidad con un interés espurio, que es simple y llanamente ganarse el beneficio de los vecinos, cuando saben que el Ayuntamiento difícilmente podría hacer otra cosa".

"Y difícilmente podría hacer otra cosa pero no lo digo yo, lo dice la Fiscalía. Ustedes fueron al contencioso pero fueron también a la Fiscalía, que lo archivó. Dice textualmente que 'la denunciante, (la portavoz socialista) Reyes Maroto parece desviar la crítica que puede merecer una sentencia en la sala de contencioso-administrativo con un fundamento francamente débil hacia las autoridades municipales, que difícilmente podían hacer otra cosa que la que hicieron ante semejante sentencia'".

Carabante ha insistido en que no podían hacer otra cosa porque lo contrario supondría "incurrir en desviación de poder o en prevaricación". "Por eso me enerva, me produce cabreo la utilización que ustedes hacen del miedo, de la preocupación de los vecinos, sabiendo que el Ayuntamiento no podía hacer otra cosa, como dice el fiscal", ha lanzado.

El delegado ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid "denegó la licencia, por eso el promotor, al amparo de sus derechos, se fue a los tribunales y ganó diciendo que debía ser sometido a la autorización ambiental. Y la Comunidad de Madrid le ha otorgado la autorización ambiental después de analizar las medidas tecnológicas que se pueden implantar para sustraer esa ubicación de las distancias establecidas en la ordenanza".