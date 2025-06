Carabante se reúne esta tarde con vecinos del Parque de las Avenidas para informar sobre requerimiento enviado al hostal

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, mantendrá una reunión este lunes, a las 19 horas, con los vecinos del Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, para informales sobre el requerimiento que ha enviado al hostal situado en el número 9 de la avenida Baviera.

"He convocado a los vecinos para informarles de la situación y del requerimiento que le hemos hecho de la inspección, tal y como me comprometí la semana pasada con ellos porque estaban francamente preocupados", ha explicado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Carabante ha detallado que el Consistorio ha detectado que "hay algunas deficiencias, que son subsanables", y ha señalado que en el requerimiento al titular del hostal ha subrayado que la licencia "ampara la actividad turística, pero no hospedar refugiados o personas pendientes de asilo".

"Lo que tenemos es la información que nos han trasladado los propios vecinos. Si el Gobierno (de España) ha tomado esa decisión y no nos ha informado, pues no me parece justificable. En todo caso, lo que sí hemos hecho es inspeccionar primero ese local, a ver si cumple toda la normativa", ha subrayado.

Carabante ha apuntado también que la licencia de funcionamiento, que no la tiene todavía, se la dará al titular si "se verifica que la actividad es turística y no social". "Estaremos muy pendientes de que eso no se produzca", ha insistido.

VECINOS ALERTAN DE IRREGULARIDADES

Según los datos que recopilaron los vecinos, la persona que lo ha alquilado es un empresario extranjero "experto en montar estos hostales para mochileros 'low cost' en literas y hacinados" para luego convertirlos en "centros de inmigración sin cumplir con los requisitos turísticos". Asimismo, señalaron que tiene otros locales de este estilo en Vallecas, Pacífico y "más de 15 en Europa con ese funcionamiento".

La vecindad alertó la semana pasada que este hostal "tiene irregularidades" y ha puesto de ejemplo que "la salida de emergencia no es real, que incumple los estatutos de las comunidades afectadas, que no permiten la apertura de este tipo de negocios o la existencia de viviendas de porteros con menores ubicadas bajo el futuro hostal".

Asimismo, los vecinos mostraron su "miedo" por que se convierta en un centro de inmigrantes "visto los antecedentes y las intenciones lucrativas sin piedad de arrendadora y empresario arrendatario y sin atender a lo que supone abrir este local en una zona residencial sin valor turístico".

"Ha habido reuniones y habrá más con el Ayuntamiento, pero no podemos bajar la intensidad y las acciones jurídicas con la administración y las contencioso administrativas. Serán contra quien sea: propietaria y arrendatario (por incumplir leyes) y contra las administraciones que den licencias tras haber sido avisadas de los incumplimientos y prevariquen", han defendido en un nuevo comunicado.