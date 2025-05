Carlos Chamarro lucha contra lo intangible en 'Magia': "A veces, defender algo en lo que no crees te hace más actor"

Da vida a un médico escéptico y racionalista que no cree en trucos

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

'Magia', del británico G.K. Chesterton, se estrena por primera vez en España más de cien años después de su estreno en Londres y lo hace sobre el escenario del Teatro Pavón de Madrid, hasta el próximo 29 de junio, coincidiendo con el 150º aniversario del nacimiento del autor.

En este montaje escrito en 1913 y adaptado y dirigido por Emilio Ruiz Barrachina, Carlos Chamarro --conocido por sus papeles en series como 'La que se avecina', 'Cámara Café' o 'Gym Tony'-- da vida a un médico escéptico y racionalista que no se deja impresionar fácilmente por trucos y mucho menos por la magia.

"La verdad, no conocía esta obra. Ni yo, ni casi nadie, porque nunca se había estrenado aquí. Me llegó a través de Juan Andrés Diego, uno de los actores, que ya había trabajado con Emilio Ruiz Barrachina y pensó en mí para alguno de los personajes. Al final, me tocó el médico", cuenta Chamarro en una entrevista concedida a Europa Press, entre risas y con la misma honestidad que exhibe sobre las tablas.

La obra es una rareza en la producción de Chesterton, más conocido por sus ensayos y novelas, como 'El hombre que fue jueves' o las historias del padre Brown. De hecho, escribió 'Magia' por una apuesta con su amigo y rival Bernard Shaw. "Le dijo que no era capaz de escribir teatro, que un escritor no lo era de verdad si no había hecho una obra", detalla el actor.

Y Chesterton, que tenía pluma y orgullo, le respondió con una obra en la que ciencia y espiritualidad, razón e ilusión, se baten en duelo sin que uno gane del todo. "Se picó, se puso a escribir y salió esto. Y lo cierto es que no está nada mal", añade a Europa Press.

UN DUELO ENTRE LO DEMOSTRABLE Y LO INTANGIBLE

Y es que 'Magia' pone sobre el escenario un debate que, a juicio de Chamarro, sigue vigente: ciencia versus espiritualidad, lo demostrable frente a lo intangible. "Es una obra escrita en 1913, en plena fiebre espiritista, pero también en un momento de grandes avances médicos. Y ese debate sigue hoy. Hay más ciencia, sí, pero también más necesidad de creer en algo. Y eso hace que la obra funcione ahora. Porque, en el fondo, seguimos haciéndonos las mismas preguntas", relata.

Sobre las tablas, el personaje que interpreta Chamarro es el del médico Exposito, un defensor de lo empírico que se ve enfrentado a los supuestos poderes de un mago y al entusiasmo de otros personajes más creyentes. No solo niega los trucos, sino que representa la parte del mundo que necesita pruebas y datos para creer en algo.

"Lo divertido es que yo soy todo lo contrario. Soy bastante espiritual, muy de rituales. No me fío tanto de los medicamentos, me interesan más otras formas de entender la salud. Así que interpretar a alguien tan escéptico ha sido todo un reto. Pero eso también es ser actor, ¿no? Defender algo en lo que no crees, y hacerlo creíble", expone el actor.

En la obra, Chamarro no se limita a una única caricatura de escéptico. Su personaje está compuesto a partir de varios originales del texto de Chesterton, ya que la adaptación ha condensado distintas voces racionales en una sola. "Tiene frases del médico original y también de otros personajes que defendían la razón frente a la fe. Así que, en el fondo, soy como el portavoz de todos los que no creen", bromea.

Junto a él, el reparto está compuesto por Juan Andrés Diego (el mago), Angelecto Sánchez (el cura), Rey Carlos VII (la joven protegida del Duque) y otros personajes que representan distintos pilares de la sociedad: la religión, la política, la inocencia o la ilusión.

"Hay un Duque que da dinero a todos: al cura para una taberna modelo, al médico para evitarla... Eso es la política: quedar bien con todos sin mojarse. Y luego está la sobrina del Duque, que ve duendes en el jardín. Ella es la inocencia, la fantasía. Cada personaje representa algo muy concreto", detalla durante su converación con Europa Press.

Chamarro insiste en que 'Magia' plantea un debate muy actual: ¿Dónde está el límite entre lo que podemos explicar y lo que simplemente creemos?. "Al final, la fe también es una forma de conocimiento. Yo no puedo sentir tu dolor de rodilla, pero si tú me dices que te duele, yo lo creo. Tengo fe en que me estás diciendo la verdad. Eso, llevado a lo grande, es lo que discute la obra", cuenta el actor.

EL TEATRO COMO UN REFUGIO "SIN FILTROS"

El teatro sigue siendo para Carlos Chamarro el mejor lugar para este tipo de reflexiones. "En una época de tanto ruido, de redes, de urgencias, el teatro es de lo poco que queda en directo, sin filtros. Vas, te sientas, escuchas. No se puede pausar ni rebobinar. Eso, hoy, ya es una experiencia. Por eso digo que el teatro ya es magia en sí", señala.

Y cuando se le pregunta dónde encuentra él esa magia en su día a día, responde sin dudar: "En muchas cosas pequeñas. Un café mirando por la ventana. Pasear con mi hija. Sudar en la sauna. Una buena conversación. Todo eso que llamamos rutina y que en realidad es la vida".

Así que 'Magia' no va solo de ilusionismo ni de rituales. Va de cómo enfrentamos lo desconocido, de cuánto estamos dispuestos a cuestionar y en qué decidimos creer. Y lo hace con ironía, inteligencia y sin tomar partido. "No hay buenos ni malos. Hay puntos de vista. Y todos tienen algo de razón", resume Chamarro.

Pero para comprobarlo, hay que apagar el móvil, salir corriendo antes de que se escape el autobús y sentarse, a oscuras, frente a un escenario a esperar. "Porque ahí, justo ahí, es donde empieza la magia".