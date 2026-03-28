El cartel de Tío Pepe se apaga hoy una hora tras sobrevivir un indulto, tres años en un almacén y un cambio de ubicación

Archivo - Vistas del cartel 'Tío Pepe' durante el encendido de luces de navidad, en la Puerta del Sol - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cartel luminoso del Tío Pepe, que domina la Puerta del Sol desde su instalación inicial en 1935, se apagará este sábado pero solamente durante 60 minutos para unirse a la iniciativa ecologista de La Hora del Planeta, promovida por World Wildlife Fund (WWF), nada que ver con los tres años que pasó guardado en un almacén después de sobrevivir a un indulto y a un cambio de ubicación.

Parece raro que una botella de Jerez con chaquetilla, sombrero cordobés y guitarra sea uno de los iconos de Madrid pero así es. Su valor simbólico y sentimental para los madrileños 'gatos' cien por cien o de adopción es indudable y hasta el Ayuntamiento lo calificó como 'rótulo publicitario histórico'.

Diseñado por Luis Pérez Solero para la empresa de licores González Byass en homenaje al tío del fundador, el luminoso otea la Puerta del Sol desde 1935, cuando fue instalado para conmemorar el primer centenario de la bodega.

En 2009 consiguió esquivar un primer revés que, sobre el papel, ponía en aprietos su continuidad, la ordenanza de Publicidad Exterior del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, con la que se prohibía este tipo de anuncios en las azoteas y fachadas de la capital. El de Tío Pepe o el cartel de Schweppes fueron algunos de los pocos indultados.

TRES AÑOS A LA SOMBRA Y NUEVO EMPLAZAMIENTO EN LA PUERTA DEL SOL

Su primer hogar fue la azotea del que fuera Hotel París, en el número 1 de la Puerta del Sol, desde donde brilló 76 años, desde 1935 a abril de 2011. El París echó el cierre en 2006 y durante años quedó abandonado hasta su derribo en 2011.

Las obras en ese edificio del número 1 de la plaza obligaron a desmontar el cartel con la idea de volver en unos meses... aunque eso no ocurrió hasta abril de 2014. Tuvieron que pasar tres años sin el cartel de Tío Pepe acompañando las uvas de Nochevieja desde su altura o siendo testigo de la vida de la plaza más icónica de la capital, 15M incluido, hasta que volvió a brillar en la noche madrileña pero en el número 11, justo enfrente de su lugar original, tras una fuerte campaña popular que reclamaba su regreso.

Fue la resolución a la que consiguió llegar la propiedad del cartel, González Byass, después de que el nuevo titular del edificio en el que estaba originalmente, donde ahora se levanta la tienda Apple, no quisiera mantener la publicidad en su azotea.