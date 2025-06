La Casa Encendida despliega este miércoles su programación cultural de verano con el 'Juegatorio' como principal novedad

Se reabrirá la Cafetería de La Casa, tanto en el Patio como en La Terraza, bajo el nombre Refugio

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa Encendida desplegará a partir de este miércoles su programación cultural de verano con propuestas de cine, música, arte, campamentos y juegos de mesa para todos los públicos y con el 'Juegatorio' como la principal novedad de este año.

Así lo ha compartido la Fundación Montemadrid en un comunicado, en el que ha señalado que este espacio cultural, entre Lavapiés y Arganzuela, transforma una vez más su terraza en un "oasis climático" para disfrutar hasta el 3 de agosto de las distintas propuestas al margen de las altas temperaturas.

Una de las grandes novedades de esta temporada es Juegatorio, un espacio gratuito abierto a todas las edades que se instalará en el Laboratorio Ciudadano a partir del 1 de julio con clásicos como el ajedrez o el parchís hasta títulos contemporáneos como Terraforming Mars o Catán. Los participantes podrán usar los juegos disponibles o llevar los suyos propios de martes a sábado, en horario de 11 a 15 y de 16 a 20 horas.

Otra de las novedades será la reapertura de la Cafetería de La Casa, tanto en el Patio como en La Terraza, bajo el nombre Refugio. Impulsada por la empresa social Lakook, promovida por CEAR, esta nueva propuesta gastronómica aúna tradición culinaria de distintas culturas, productos de cercanía y un compromiso social, ya que todos sus beneficios se destinan a proyectos solidarios. Este 'Refugio' abre en el Patio de la Casa de martes a domingo y en la Terraza las noches de viernes y sábado.

Dentro de la programación, la azotea volverá a latir con fuerza con una nueva edición de 'La Terraza Magnética', el programa de cine y conciertos al aire libre, los viernes y sábados bajo el lema 'Al otro lado del ojo'. La temporada arrancará el primer fin de semana de julio con 'Carretera Perdida', de David Lynch, y la actuación del colectivo Ancient Pleasure.

Otra de las sorpresas de la temporada en La Casa Encendida es la instalación efímera 'Para ser estrellas', del colectivo escénico La Tristura, que podrá visitarse entre el 25 y el 29 de junio en el Torreón II. Esta propuesta conmemora el 20º aniversario del grupo fundado por Itsaso Arana, Violeta Gil y Celso Giménez, y reúne las voces de artistas invitados como Jonás Trueba, Elena López Riera, Sabina Urraca o Itziar Manero.

El verano en La Casa Encendida también reserva espacio para el público infantil. En este sentido, destacan los Campamentos de verano, que acogerán a niños y jóvenes de entre 7 y 17 años con actividades orientadas al trabajo en equipo, la expresión artística y la convivencia. Para los más pequeños (de 0 a 3 años), también se ha diseñado el Espacio Nido, obra de Antonio Ballester Moreno y la arquitecta Ana Ausín, que ofrece un entorno seguro y estimulante donde explorar a través del juego libre.

En cuanto a cine, destaca el ciclo 'Escuchar y avanzar', enmarcado dentro del proyecto Verbos Encendidos. Con proyecciones como 'La historia de Marie Heurtin' o 'La noche de los reyes', cada sesión irá acompañada de un coloquio en el que se profundizará en la experiencia sonora y cinematográfica.

Además, el programa especial 'Palestina: el aliento bajo los escombros', realizado en colaboración con la Red TEJA, ofrecerá arte visual, cine, poesía y talleres con la participación del artista palestino Tareq Khalaf, la comisaria e investigadora palestina Manar Idrissi, ambos artistas residentes de TEJA, y la artista argentino-palestina Maia Gattas Vargas.

Por último, la agenda incluye las exposiciones 'Veinticuatro años y un día', '¿Adónde irá el pájaro que no vuele?', 'Chorus in Rememory of Flight' del artista Julianknxx (a partir del 26 de junio), y la instalación sonora 'Longplayer de Jem Finer', que completan la las propuestas culturales en La Casa Encendida.