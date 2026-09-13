La Casa Encendida pone el colonialismo "del revés" con La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero - LA CASA ENCENDIDA

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los mantones de Manila, el flamenco, la Virgen, la Pachamama, el Che Guevara o una botella de cerveza Quilmes sirven para interrogar las cicatrices del colonialismo en 'Continentes como semillas', la exposición que reúne en La Casa Encendida de Madrid a La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero hasta el 10 de enero de 2027.

La muestra propone así un recorrido por los procesos de apropiación, borrado y transformación que han configurado identidades e imaginarios a ambos lados del océano a través del sonido, la escultura, el dibujo y la performance. La instalación está comisariada por la directora ejecutiva y artística del Centro de Arte, Investigación y Alianzas (CARA) de Nueva York, Manuela Moscoso.

Niño de Elche y Pedro G. Romero presentan 'Sadopítna, o sea, antípodas, puesto del revés y boca abajo' (2023), un proyecto de investigación musical y performativa sobre las historias transnacionales del flamenco y sus vínculos con las rutas comerciales coloniales.

La colaboración toma como referencia el Galeón de Manila, la red de intercambios que conectó Asia, América y Europa entre 1565 y 1815. Sus canciones recorren las conexiones tejidas entre España, México, Tailandia, Filipinas, Japón, Indonesia, Aotearoa (Nueva Zelanda) y Samoa.

Uno de los principales hilos de este mapa sonoro son los mantones de Manila. Estas prendas fueron producidas en China, comercializadas en América, utilizadas y reinterpretadas en México y Filipinas y, posteriormente, incorporadas al imaginario del flamenco hasta convertirse en símbolos de la cultura española.

EL CUERPO COMO TERRITORIO DE RESISTENCIA

Frente a este recorrido por las rutas del comercio colonial, La Chola Poblete sitúa el foco en el cuerpo como territorio atravesado por esa lógica histórica y, al mismo tiempo, como espacio de resistencia.

En sus dibujos, personajes matriarcales como la Virgen y la Pachamama conviven con subjetividades trans, iconos revolucionarios como el Che Guevara y símbolos comerciales como el logotipo de la cerveza argentina Quilmes.

Su lenguaje, arraigado en saberes mestizos e indígenas, honra estas figuras espirituales y culturales, pero también señala su apropiación y abuso por parte de las potencias coloniales. Mediante la parodia y la irreverencia, Poblete cuestiona igualmente cómo deben comportarse los cuerpos bajo los sistemas del capitalismo y el patriarcado.

La exposición aborda así las contradicciones entre nacionalismo, religión y consumismo, además de cuestionar el fetichismo de las mercancías.

El título 'Continentes como semillas' remite a la escritora y activista June Jordan (1936-2002) y a unos versos de su obra 'Who Look at Me' (1969): "Nuevas energías de oscuridad nosotros / perturbamos un continente / como semillas".