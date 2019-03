Causapié tacha de "racista" y "clasista" la propuesta de Casado sobre maternidad e inmigración

Publicado 15/03/2019 13:15:03 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha calificado este viernes de "racista" y "clasista" la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, sobre maternidad e inmigración.

Los 'populares' contemplan la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad --si llegan a La Moncloa-- en la que se incluye incorporar el protocolo contra el Abandono de recién nacidos que ya existe en la Comunidad de Madrid desde 2009 y que garantiza la confidencialidad y el anonimato en el caso de que una mujer en situación irregular en España decida dar en adopción a su bebé.

Causapié ha apuntado que esta propuesta se basa en "te doy papeles temporalmente a cambio de un niño en adopción", algo que "ataca a derechos de las mujeres". "Es increíble, no sé cómo definirla", ha lanzado, para añadir a continuación que "hoy Almeida (portavoz del Grupo Municipal del PP) vinculaba que a mujeres no se las expulse temporalmente con el hecho de dar una criatura en adopción".

"No entiendo por qué hay que vincularlo a la adopción de una criatura; siempre hay que proteger a las mujeres, tengan o no papeles, vincularlo a la adopción no procede. Es lo que nos lleva a pensar que Casado y Almeida plantean situación de papeles a cambio de una criatura", ha concluido.