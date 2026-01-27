CCOO alerta de que la IA en colegios carece de "garantías de protección" del menor y exige una negociación

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO de Madrid ha alertado de que la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en colegios madrileños carece de "garantías de protección de datos de menores" y ha exigido una negociación "real" con los sindicatos.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el anuncio de la implantación de sistemas de IA para la generación de contenidos educativos, la elaboración de materiales personalizados y el uso de asistentes inteligentes para tareas administrativas "no concreta el alcance real del proyecto, los plazos ni las condiciones de aplicación en los centros públicos".

Ante esta situación, ha exigido la convocatoria "inmediata" de la comisión de seguimiento del Acuerdo Sectorial y la apertura de un proceso de "negociación real" antes de avanzar en la implantación de herramientas de IA en EducaMadrid.

"Existe un Acuerdo Sectorial firmado en abril de 2025 que establece la obligación de negociar en mesa sectorial cualquier medida relacionada con la reducción de la carga burocrática y la simplificación administrativa. La introducción de tecnologías de IA en el ámbito educativo no puede abordarse de manera unilateral, especialmente cuando afecta a datos académicos y personales de menores o a las condiciones de trabajo del profesorado", ha subrayado la secretaria general de la Federación de Educación de CC.OO, Aída San Millán.

Desde el sindicato han criticado que "ninguno de los mecanismos de negociación establecidos ha sido activado" y han lamentado que el anuncio se haya realizado "exclusivamente mediante nota de prensa, al margen de los espacios de diálogo previstos".

"Uno de los aspectos que mayor preocupación genera es la falta total de información sobre el tratamiento de datos que alimentarán estos sistemas. La comunicación oficial no aclara qué datos se utilizarán, con qué finalidad, quién será el responsable de su gestión, si intervendrán empresas externas ni qué mecanismos de control y auditoría se prevén para evitar sesgos o usos indebidos", han apuntado.

CC.OO ha remarcado que la normativa europea considera "de alto riesgo" los sistemas de IA que intervienen en procesos educativos, lo que obliga a "extremar las garantías cuando se trata de alumnado menor de edad".

Asimismo, ha cuestionado la configuración del proyecto piloto porque de los cinco centros seleccionados para esta fase experimental, tres pertenecen a la misma área territorial (Madrid-Este), lo que "genera dudas sobre los criterios utilizados y la equidad territorial del despliegue".

El sindicato también ha recalcado que tiene dudas sobre que estas herramientas "permitirán reducir hasta 40 horas anuales de tareas burocráticas por docente". Según sus datos, el profesorado supera ampliamente las 2.000 horas de trabajo anual, por lo que "una reducción equivalente a una hora semanal no puede presentarse como una solución real a la sobrecarga burocrática existente".

Finalmente, San Millán ha insistido en que la innovación tecnológica en educación "debe ir acompañada de transparencia, negociación y control público" y ha subrayado que "no puede utilizarse como un atajo para implantar cambios de calado sin diálogo ni garantías suficientes".

"LA IA PUEDE AYUDAR EN LA EDUCACIÓN"

Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido que la IA "puede ayudar en la educación", reduciendo la burocracia de los profesores y ayudando a "personalizar" el temario.

"Hemos puesto en marcha con la Consejería de Digitalización un proyecto piloto que se está funcionando en una serie de centros muy limitado y es un sistema que, por supuesto, garantiza todos los derechos y la protección de datos", ha defendido desde la Asamblea de Madrid antes de asistir al programa Diputados por un Día, organizado por Aldeas Infantiles SOS.