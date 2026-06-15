CCOO alerta de más de 400 puestos de maestros "destruidos" en los últimos tres años, especialmente en municipios del sur

Archivo - Varios niños durante una visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso al Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista con motivo de la inauguración del curso escolar 2023/2024, a 7 de septiembre de 2 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos CC.OO de Madrid ha alertado de que se han "destruido" más de 400 puestos de maestros en los últimos tres años en la región, especialmente en municipios del sur, como Parla, Alcorcón y Getafe.

Así lo han detallado este lunes en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO de Madrid, Aída San Millán, y la secretaria de Enseñanza Pública no universitaria, Inmaculada López, para presentar el informe sobre el proceso de escolarización que abarca el trienio 2024-2027.

"Esto es un desguace quirúrgico. Bajo la apariencia del crecimiento de la Educación Secundaria, lo que están haciendo es destruir de forma neta las escuelas y las aulas de la Educación Infantil y Primaria en los últimos 36 meses", ha señalado San Millán.

En esta línea, ha apuntado que si una familia no puede encontrar una plaza pública en temprana edad, "buscará una salida en la privada o en la concertada". En concreto, para el curso 2026-2027 se han perdido "85,9 docentes", con "decenas de aulas públicas clausuradas".

"La Comunidad de Madrid utiliza la bajada de ratios en Secundaria como una cortina de humo. Lo que exigimos es la paralización inmediata del cierre de las unidades públicas, la bajada de ratio real en Infantil y Primaria, pero también en todas las etapas donde no se está reduciendo, como es la Educación Especial, Bachillerato y la Formación Profesional", ha insistido.

EL SUR, "ZONA CERO DE RECORTE"

Así, el sur de la Comunidad de Madrid es "el reflejo fiel a la emergencia que está sufriendo la escuela pública y la zona cero del recorte", puesto que se han destruido 52,5 aulas de Infantil y Primaria en los municipios "obreros". Por ejemplo, en Parla se han perdido diez clases; en Alcorcón, otros seis; y en Getafe, cinco.

El sindicato también ha advertido de que en la zona este se está produciendo una "intencionalidad política clara", puesto que los "recortes" se concentran en municipios gobernados por la izquierda, como Rivas Vaciamadrid (tres aulas) o San Fernando de Henares (dos).

"Las plazas en la Comunidad de Madrid las gestiona, las recorta y las decide la Consejería de Educación. Esto es importante decirlo alto y claro porque se estaría politizando la educación y la escolarización y vulnerando a los menores dependiendo de dónde vivan y quién les gobierna en esa localidad", ha censurado.

En cuanto a la capital, el informe de CC.OO indica que el distrito de Fuencarral-El Pardo pierde ocho aulas de Infantil y Primaria y Hortaleza otras cuatro. Al tratarse de distritos colindantes, la Consejería "genera un desierto público, obligando a las familias a desplazarse kilómetros o a escolarizar a sus hijos de 3 años en la red privada-concertada de la zona".

Por otro lado, en los municipios de la zona oeste, el sindicato ha detecto "un giro bastante marcado hacia la privada para liquidar los pocos reductos de escuela pública existentes". Por ejemplo, caen las aulas tanto de Primaria como de Secundaria en Las Rozas y Boadilla, que pierden 4,5 aulas.

CENTROS EDUCATIVOS "AHOGADOS"

De este modo, la secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO de Madrid ha remarcado que los centros educativos se están quedando "bastante ahogados", con menos especialistas en Educación Física, Música e Inglés en Infantil y Primaria.

"Cuando esto pase en Secundaria, la pérdida va a ser drástica porque multiplica por los aulas por dos personas. Ahora no estamos en ese escenario, pero si las cosas siguen así, lo que este informe demuestra es que las cosas van hacia arriba", ha subrayado.

Por todo ello, ha exigido la paralización "inmediata" del cierre de unidades públicas, la bajada de ratios "real" en Infantil y Primaria "sin reducción de grupos" y la protección de la escuela pública madrileña "frente a intereses ideológicos y empresariales".