CCOO alerta de temperaturas "inaceptables" en oposiciones a maestro y exige realizarlas en universidades climatizadas

Archivo - Una persona repasa antes del comienzo de las pruebas para las oposiciones de maestro, en el IES Fortuny, a 22 de junio de 2024, en Madrid (España). Las pruebas para las oposiciones al cuerpo de maestro en la Comunidad de Madrid han comenzado hoy - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO ha alertado de que las oposiciones al cuerpo de maestros que se han realizado en condiciones térmicas "inaceptables" y ha exigido trasladarlas a las facultades universitarias ya climatizadas, como las que acogen la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

En un comunicado, el sindicato ha indicado que las temperaturas en la última prueba de la jornada alcanzaron los 35 grados. La jornada se prolongó desde las 8 hasta las 15.45 horas en la mayor parte de los centros.

A las 9.05 horas, coincidiendo con el desarrollo de la primera prueba, se registraban ya "temperaturas de 31 grados en algunas de las aulas utilizadas para la realización de los exámenes". Horas más tarde, a las 13.16 horas, cuando daba comienzo la última prueba de la jornada, los termómetros "alcanzaban los 35 grados".

Según CC.OO, la situación resulta "especialmente significativa" si se tiene en cuenta que la jornada había comenzado a las 8 horas con los llamamientos y la organización de accesos y que, en muchos casos, se prolongó hasta aproximadamente las 15.45 horas. La última prueba, además, tenía una duración de dos horas.

"Miles de aspirantes y centenares de miembros de tribunal afrontaron así una jornada maratoniana en la que las elevadas temperaturas se sumaron a la presión propia de un proceso selectivo en el que se juega el futuro profesional de miles de personas", ha advertido.

Para CC.OO, resulta "difícil justificar" que un procedimiento de esta magnitud, que moviliza a decenas de miles de personas y cuya celebración se conoce con meses de antelación, "continúe desarrollándose en edificios que carecen de unas condiciones térmicas adecuadas".

Por ello, ha reclamado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades "revisar" el modelo de organización de estas pruebas y estudiar la utilización de espacios adecuadamente climatizados para su celebración.

"La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO Madrid lleva años solicitando que se realicen en las facultades universitarias que ya alojan pruebas como la PAU y están debidamente climatizadas y sobradamente preparadas para albergar este procedimiento selectivo", ha defendido.

Las oposiciones docentes se realizan todos los años a finales de junio, por lo que cree que las altas temperaturas asociadas a estas fechas "no pueden considerarse una circunstancia imprevisible". Asmimso, ha pedido garantizar unas condiciones ambientales "adecuadas" para quienes participan en estos procesos.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han señalado a Europa Press que la jornada de oposiciones del pasado sábado se desarrolló con "total normalidad y sin incidencias reseñables" en las 67 sedes, en las que se utilizaron las aulas con "mejores condiciones de climatización, ventilación y orientación".