CCOO alerta de que varios colegios registran altas temperaturas y pide un plan de choque para la adaptación climática

Un termómetro indica la temperatura, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). El calor de pleno verano que podría dejar temperaturas récord para el mes de mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana, según la predicción de la Agencia Es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación de CC.OO de Madrid ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social tras constatar que "numerosos" centros educativos públicos registran temperaturas "incompatibles con condiciones adecuadas de trabajo y aprendizaje" y ha reclamado un plan de choque para la adaptación climática.

Las mediciones, realizadas por delegadas y delegados de prevención durante las primeras horas de la jornada escolar, alcanzan hasta 35 grados en algunos centros antes incluso de que lleguen las horas más cálidas del día, ha alertado en un comunicado.

El sindicato ha asegurado que el CEIP Alhambra de la capital ha registrado 34,1 grados a las 8.50 horas; el IES Vista Alegre ha alcanzado los 33 grados a las 8.30 horas; el CEIP Raimundo Lulio ha superado los 30 grados antes de las 10 horas; y el IES Juan de la Cierva ha llegado a los 35 grados en las primeras horas de clase.

A estos centros se suman "numerosas mediciones" por encima de los 30 grados en colegios e institutos de Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo. "Si los centros ya presentan estas condiciones a finales de mayo, la situación que puede producirse en junio y julio resulta especialmente alarmante", ha añadido.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

CC.OO ha advertido de que esta situación "no puede atribuirse a un episodio excepcional de altas temperaturas". Ha recalcado que la Inspección de Trabajo ya emitió requerimientos a la Consejería de Educación tras las denuncias presentadas por el sindicato en 2018 y en 2022.

"Una nueva actuación de inspección, desarrollada durante 2025 y comunicada a comienzos de 2026, volvió a exigir medidas a la Comunidad de Madrid. Los centros educativos siguen registrando, pese a todo, temperaturas que incumplen los límites establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales", ha remarcado.

Considera que la respuesta de la Consejería de Educación "se ha limitado durante años a actuaciones aisladas e insuficientes" y ha advertido de que miles de docentes, personal educativo y alumnado "continúan desarrollando su actividad en espacios que alcanzan temperaturas incompatibles con la salud, el bienestar y el aprendizaje".

"La pregunta ya no es cuántos requerimientos más necesita la Comunidad de Madrid. La pregunta es qué tiene que pasar para que decida cumplirlos. Llevamos años denunciando exactamente el mismo problema y seguimos encontrando aulas que superan los 30 grados desde primera hora de la mañana. No estamos ante una situación excepcional; estamos ante el resultado de años de inacción y abandono de las infraestructuras educativas públicas", ha señalado la secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO Madrid, Aída San Millán Martín.

LOS COLECTIVOS "MÁS EXPUESTOS"

Esta situación afecta con "especial intensidad" a los colectivos más vulnerables, como el alumnado de menor edad, con necesidades educativas especiales, personas con patologías previas y trabajadoras embarazadas.

"En las Escuelas Infantiles la actividad educativa se prolonga hasta finales de julio, coincidiendo con las semanas de mayor riesgo por calor extremo", ha recordado el sindicato, que ha señalado que el Real Decreto 486/1997 establece que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo "no deben suponer un riesgo para la seguridad y salud de las personas trabajadoras".

Por ello, ha exigido a la Consejería de Educación la puesta de un plan extraordinario de choque que incluya inversiones "urgentes" en adaptación climática, acondicionamiento "térmico" de los edificios escolares con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética e instalación de sistemas "eficaces" de protección frente al calor.