CCOO avanza que hay "unidad" para la huelga indefinida y recuerda a Zarzalejo que tiene "la llave" para desconvocarla

Numerosas personas durante una manifestación en favor de la educación pública, a 14 de junio de 2026, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por CCOO, UGT y la Confederación AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (Confapa) como adel - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CC.OO de Madrid, Aída San Millán, ha avanzado que hay "unidad" entre más de 20 organizaciones sindicales y asociaciones para la huelga indefinida en enseñanza de la región, prevista para el próximo otoño, y ha recordado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que tiene "la llave" para desconvocarla.

Lo ha expresado este lunes en rueda de prensa para presentar el informe sobre el proceso de escolarización que abarca el trienio 2024-2027, donde ha subrayado que en cada reunión que están organizando se ve "cohesión", así como "coincidencias" en los motivos para convocar las movilizaciones.

"Realmente hay un movimiento social que nos está llevando a esa huelga indefinida, los centros nos lo piden, los docentes nos lo piden y que la situación de Madrid se está cronificando", ha defendido San Millán, quien ha recordado que el próximo día 24 de junio se conocerá la fecha del comienzo de las protestas.

En estos días, los sindicatos están hablando con los trabajadores para saber "cuál es el momento más óptimo" para iniciar la huelga indefinida. San Millán ha insistido en que "la llave de la desconvocatoria" la tiene Zarzalejo.

A finales de mayo, CC.OO, UGT y Confapa anunciaron una huelga indefinida en la enseñanza pública en la región a partir de septiembre ante "el deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado".

"Esta huelga responde a un deterioro sistemático y sostenido de las condiciones laborales, profesionales y pedagógicas del profesorado madrileño que, curso tras curso, se ha agravado sin que la Administración educativa haya adoptado medidas reales para revertirlo", señalaron.

Este paro ha sido criticado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, que ve "incomprensible" su convocatoria en la región y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España.