CCOO censura "oscurantismo y falta de transparencia" de Ayuso con el ático: "Es una falta de vergüenza"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, atienden a los medios durante una manifestación bajo el lema ‘De las respuestas a la acción’, a 27 de mayo de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha censurado este martes el "oscurantismo y falta de transparencia" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la compra del ático que adquirió la Comunidad en Chamberí y ha tildado esta acción de "falta de vergüenza".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas tras presentar un informe sobre la situación de las personas mayores en la región y a dos días del Debate del Estado de la Región (DER) que va a acoger la Asamblea de Madrid. Considera López que es llamativo este asunto no solo por el precio del mismo sino "por las condiciones de vivienda" que se tiene en la región.

En concreto, ha puesto el foco en que no sé sabe "cuál es la realidad" de ese ático ni qué se ha hecho con dinero público. "Me parece que pretende ser presidenta de la Comunidad de Madrid por los próximos 1.500 años claro, porque si no, evidentemente, este presupuesto es absolutamente imposible", ha censurado, a la vez que ha cuestionado que se necesiten unas oficinas donde "poder trabajar hipotéticamente por unas obras en la Puerta del Sol".