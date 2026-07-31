CCOO se concentra para exigir más medidas de prevención tras dos accidentes laborales mortales en la región

CCOO se concentra por los dos últimos accidentes laborales mortales producidos en la Comunidad de Madrid - CCOO MADRID

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid se ha concentrado este viernes frente al Palacio de Cibeles para mostrar su rechazo a los dos últimos accidentes laborales mortales registrados en la Comunidad de Madrid y reclamar un refuerzo de las medidas de prevención frente a la siniestralidad laboral.

Durante la concentración, según ha trasladado el sindicato en un comunicado, se ha recordado el fallecimiento de un trabajador de 22 años que perdió la vida el pasado 22 de julio mientras realizaba labores de mantenimiento en las instalaciones de Renfe en Villaverde, así como la muerte, un día después, de un empleado de 61 años tras sufrir un golpe de calor en Valdebebas.

En el acto, un portavoz del sindicato ha dado lectura a un manifiesto en el que ha subrayado que la protección de los trabajadores frente a las olas de calor "no es voluntaria ni un gesto de buena voluntad", sino "una obligación legal estricta", por lo que ha insistido en que las empresas deben evaluar los riesgos derivados de las altas temperaturas y adoptar "medidas preventivas específicas e inmediatas".

Entre las actuaciones que CC.OO. considera imprescindibles figuran la reducción o modificación de la jornada laboral para evitar la exposición durante las horas centrales del día, mediante la flexibilización horaria o el adelanto de los turnos de trabajo.

Asimismo, el sindicato ha reclamado la prohibición de realizar tareas de riesgo durante los avisos de nivel naranja o rojo por altas temperaturas, incluyendo los trabajos en solitario, las labores de elevada carga física y los trabajos en altura.

También ha pedido que se habiliten zonas de descanso climatizadas o con sombra para que los trabajadores puedan recuperarse de la fatiga térmica en condiciones de seguridad.

Finalmente, CC.OO. de Madrid ha asegurado que continuará reclamando la implantación de medidas preventivas "reales y eficaces" para proteger la salud y la vida de los trabajadores y ha reiterado su llamamiento a reforzar la prevención de los riesgos laborales para evitar nuevas muertes en el trabajo. "En el trabajo, ¡ni una muerte más!", concluye el sindicato.