CCOO denuncia a la Consejería de Sanidad por "no cumplir las recomendaciones del Ministerio" ante el Covid

Cree que esta "inobservancia ha causado estragos y el contagio masivo de profesionales del ámbito sanitario y del sector de la dependencia".

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la Consejería de Sanidad "no haber cumplido ley en materia de Prevención de Riesgos Laborales" ni las "recomendaciones y medidas técnicas del Ministerio" ante la pandemia del Covid-19 e insta a que la Fiscalía abra una investigación "por exponer a los profesionales de la sanidad pública, privada y dependencia a un riesgo extremo que ha causado estragos en su salud", ha informado el sindicato en un comunicado.

Fundamenta su decisión en que esta "inobservancia ha causado estragos y el contagio masivo por coronavirus de profesionales del ámbito sanitario y del sector de la dependencia". La denuncia en Inspección de Trabajo es el paso previo para dar traslado a la Fiscalía.

El sindicato ha argumentado que a lo largo de esta crisis sanitaria, la autoridad sanitaria única del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha incumplido la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales respecto al aprovisionamiento y verificación de los Equipos de Protección Individual (EPI) frente a agentes biológicos durante el trabajo.

Se trata de una normativa nacional de hace más de veinte años, por lo que al sindicato le resulta "sorprendente" que el servicio madrileño de Salud Pública y los de Medicina Preventiva de cada centro no estuvieran preparados. CC.OO. ha achacado las altas cifras de contagios y fallecimientos entre los profesionales a "la falta de previsión y prevención, fundamentos de la legislación sobre salud laboral".

"Madrid no tenía reserva autonómica de EPI. El Gobierno regional no ordenó comprarlos hasta mediados del mes de marzo. Y tampoco diseñó los protocolos para una posible pandemia como la acontecida. Más si cabe cuando desde China se confirmaba desde el 7 de enero la identificación de un nuevo virus en la provincia de Wuhan y cuando otras comunidades autónomas articularon medidas y protocolos adicionales a las directrices del Ministerio de Sanidad", han señalado desde el sindicato.

GRAN DESCONTROL CON LAS MASCARILLAS

El sindicato aporta documentos en su denuncia que revelan que existe un "gran descontrol" sobre las mascarillas, "con consecuencias muy graves". "Tenemos conocimiento de que no se ha procedido a revisar las partidas de mascarillas distribuidas o incluso las donadas y que se ha entregado material defectuoso y en muchas ocasiones ha sido utilizado sin haberse retirado a tiempo", ha aseverado Comisiones.

Esto evidencia "no solo una falta de control sino un atentado contra la integridad de sus propios trabajadores". "No solo no se han visto protegidos frente al virus sino negligentemente expuestos, lo que convierte una pasividad de la Administración autonómica en una actuación directa contra la salud de las personas", han subrayado.

Desde el sindicato han remarcado que no había escasez de material únicamente "sino que lo que se entregado no ha sido supervisado, lo que igualmente genera consecuencias devastadoras", ha subrayado la responsable de Salud Laboral de CC.OO. Sanidad Madrid, Rosa Muelas, que ha añadido que "todas estas deficiencias eran subsanables desde una actividad preventiva". Eso es lo que lleva a Comisiones a instar a la denuncia ante la Fiscalía para la debida investigación y apertura de diligencias.