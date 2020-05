CCOO exige test PCR para toda la plantilla de Metro y el suburbano formaliza una segunda compra de 250 pruebas

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

CCOOO ha exigido la realización de las pruebas test PCR de detección del coronavirus a toda la plantilla de Metro de Madrid para asegurar la continuidad del servicio de transporte de viajeros, evitando así un "rebrote" en una plantilla "ya mermada de por sí", ante el incremento del servicio por los distintos escenarios de desescalada marcados por el Gobierno.

Por su parte, el suburbano madrileño acaba de formalizar una segunda compra de 250 test PCR, ha explicado a Europa Press un portavoz de la compañía. La primera compra fue de 90 test PCR. De estos se han solicitado 70 pruebas de las cuales ya hay 52 resultados: 42 negativos y 10 positivos.

En un comunicado, la sección sindical de CCOO en Metro de Madrid ha acusado a la dirección de la compañía de dar "bandazos de un lado a otro para esquivar" la realización de test PCR a toda la plantilla, cuando ello se va a acometer en otras empresas, como en el Metro de Barcelona o en la Empresa Municipal de Transporte.

"Metro de Madrid no puede ser ajena a esta situación y debe empezar ahora mismo a una realización masiva de pruebas de test, no puede comprometerse por una dejadez política, el servicio de viajeros, que hasta ahora era reducido por el confinamiento, pero que en la actualidad y debido a la cantidad de personal de baja laboral por coronavirus, que en la actualidad son 1.316 trabajadores, lo que supone casi un 20 por ciento de la plantilla, se le sumara un rebrote entre el personal activo", ha enfatizado el sindicado.

A su juicio, no realizar test para toda la plantilla supondría "no poder garantizar ese cien por cien necesario que asegure no se produzcan aglomeraciones en los nuevos escenarios del proceso de desconfinamiento".

"Es necesario que, desde el Servicio de Prevención de Metro de Madrid, se acuerde con la representación legal de los trabajadores un protocolo, para realizar estos test a su plantilla, comenzando por los colectivos que más lo necesitan para que inmediatamente se

comiencen a realizar", ha reclamado. Por tanto denuncia la "dejadez" en este asunto del consejero de Transportes y presidente de Metro de Madrid, Ángel Garrido.

Frente a esta visión, desde el suburbano han detallado que la empresa cuenta, entre sus más de 7.000 empleados, con 1,2 por ciento trabajadores que han comunicado positivo por coronavirus.

Además, siguiendo los protocolos marcados por las autoridades sanitarias, Metro mantiene en observación domiciliaria a todos aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles con la enfermedad o hayan tenido un posible contacto directo con positivos. La cifra de trabajadores en observación domiciliaria ha variado a lo largo de la crisis, alcanzando en su pico más alto la cifra de 433 empleados. "Actualmente esta cifra se ha reducido significativamente y a fecha de hoy es de 149 trabajadores", han explicado.

Por otro lado, Metro de Madrid ha subrayado que cerca de 700 empleados "especialmente sensibles" por otro tipo de patologías que padecen, se encuentran en aislamiento o con baja laboral de la Seguridad Social. A este número se suman los trabajadores de Metro mayores de 60 años, alrededor de unos 300 (310 hoy), retirados del servicio conforme a lo establecido por las autoridades sanitarias.

De todo ello, ha asegurado Metro de Madrid, se da cuenta a los sindicatos, quienes están siendo "informados continuamente" tanto del estado de salud de los empleados como de las diferentes medidas que ha llevado a cabo siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias para "preservar la seguridad de empleados y viajeros".

DIVERSAS MEDIDAS

Entre las acciones más recientes, en concreto desde hace dos semanas, la empresa pública ha comenzado a colocar vinilos en el suelo de los andenes de las estaciones y en otros espacios, como vestíbulos, con el objetivo de marcar la distancia interpersonal de seguridad entre los usuarios (2 metros) mientras esperan la llegada del tren o hacen cola para adquirir sus títulos de transporte.

Se están instalando de manera preferente en las estaciones cercanas a centros hospitalarios. Algo que ya se ha hecho en más de 20 estaciones, entre las que están las de Feria de Madrid, Begoña, Moncloa, Barrio del Pilar, Ventilla, Hospital Severo Ochoa (en Leganés) o Hospital de Fuenlabrada.

De esta misma forma, en cuanto a la dotación de medios de protección para los trabajadores, Metro de Madrid les está otorgando los medios que establecen las autoridades sanitarias. Así, siguiendo la nueva recomendación del Ministerio de Sanidad de uso de mascarillas en el transporte público, Metro distribuye 1.500 mascarillas diarias a sus trabajadores (personal de estación, los maquinistas, el personal de maniobras y del puesto de mando, entre otros) para garantizar la salud y seguridad de la plantilla y de los usuarios del suburbano madrileño.

Este material se suma a las 36.000 mascarillas, así como otros materiales como 83.000 toallitas desinfectantes y casi 12.000 envases de hidrogel, que ya se habían repartido entre los empleados del suburbano con anterioridad