CCOO hace una valoración "negativa" de Presupuestos regionales aunque cree que el Gobierno tenía "voluntad de avanzar"

Publicado 21/12/2018 10:20:25 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, ha hecho este viernes una valoración "negativa" de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019 aunque ha reconocido que por parte del Gobierno regional habría "voluntad de avanzar mucho más en ciertas cosas".

A la entrada del Pleno de la Asamblea de Madrid del que saldrán finalmente aprobadas las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio, Cedrún ha manifestado que son unos Presupuestos que tienen "una continuidad" a lo largo de Legislatura.

Para el secretario general, como parte "positiva" está la negociación colectiva, ya que ha reconocido que se han llegaodo a acuerdos con los sindicatos en materia laboral. "Uno de los elementos que se ha desbloqueado que estaba cerrado ha sido este por lo tanto los Presupuestos reflejan un incremento en esa partida", ha puesto de manifiesto.

Aunque, ha criticado que no ha habido un incremento de la plantilla ni recuperación de empleados públicos que se perdieron durante la crisis. A su parecer, esto no se ha recuperado por los "ingresos", dado que la Comunidad "no recauda porque parece que hay una especie de conspiración para que los ricos no paguen". "Estamos hablando de un juego de trileros en materia de fiscalidad", ha lanzado.

Además, ha sostenido que en Educación hay una "plantilla insuficiente, con unas inversiones con la que el próximo curso se volverá a tener lío," mientras que en Sanidad, aunque "es verdad que mejora la inversión", tampoco es suficiente.

"Es verdad que son unos Presupuestos expansivos, que crecen algunas cosas, pero el global es un suspenso. No creemos que estos sean los Presupuestos que necesita esta Comunidad", ha concluido.