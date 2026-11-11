CCOO Madrid adelanta una demanda penal tras las cargas y la detención de un trabajador en un piquete en Mercamadrid

Cartel de la huelga general del 11 de noviembre en la entrada de Mercamadrid bajo la lluvia - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha adelantado que interpondrán una demanda penal por las cargas policiales y la detención de un trabajador en un piquete informativo en Mercamadrid por la huelga general de este 11 de noviembre.

Lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación desde las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), desde donde ha afirmado que han tenido "problemas con la policía" en la plataforma de distribución porque no están "dejando ejercer la función informativa" a los trabajadores.

"En Mercamadrid nos han prohibido absolutamente podernos acercar para poder informar por qué estamos haciendo la huelga. Hemos tenido un enfrentamiento porque han cargado sin ton y son, nos han echado gas pimienta", ha reprochado la líder sindical.

Considera que el comportamiento de la Policía Nacional está basándose en "poner todas las trabajas" a los sindicatos. Ha cifrado en 15 las personas heridas por "un uso abusivo, desproporcionado" de la violencia por parte de la Policía.

"La han golpeado con porras en la costilla, en la espalda... El incumplimiento de los criterios de la propia Policía", ha lanzado, al tiempo que ha reivindicado que el piquete contra el que se ha cargado era "absolutamente pacífico, absolutamente tranquilo y no había ningún tipo de justificación".

A renglón seguido, ha destacado que hay una persona detenida que "no estaba haciendo nada" y "simplemente no le ha debido gustar a la policía cómo lo ha mirado y se lo ha llevado".

"Hay un elemento además que nos ha parecido muy preocupante y es que la policía no va identificada, no llevan los números de placa. Lógicamente nosotros vamos a poner una demanda penal y esto no se va a quedar en esta situación", ha rematado.