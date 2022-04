CCOO Madrid y profesores de EOI critican la "imposición" de la Comunidad para enseñar idiomas: "No hay libertad"

Aseguran que estos centros necesitan "más presupuesto, más profesores y más medios"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO de Madrid y la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) han criticado este lunes, frente a la Consejería de Educación, la "imposición" del Gobierno regional a la hora de enseñar idiomas, así como la "falta de libertad" que tienen los docentes.

"El Gobierno autonómico no les escucha. Imponen una nueva reorganización de las enseñanzas de idiomas, que es muy perjudicial para el alumnado, y han recortado el número de horas con el que uno empieza a estudiar un idioma. Así, la mayoría del alumnado no va a poder superar el nivel, habrá repeticiones y habrá abandonos", ha lamentado la secretaria general de Enseñanza de CC.OO Madrid, Isabel Galvín, en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, Galvín ha asegurado que esta acciones "supondrán un deterioro de la propia oferta y de la imagen de la Escuela Oficial de Idiomas". Unas decisiones que "tendrán un impacto en las plantillas, ya que habrá un recorte del profesorado".

"Es injustificable todo esto porque se ha demostrado que la EOI es la oferta preferida por los madrileños para aprender. Más de 500.000 madrileños han pasado por estas escuelas, han adquirido las competencias lingüísticas y se han formado para desarrollarse en sus profesiones, en su vida personal y laboral", ha señalado la secretaria general de Enseñanza.

"HAY UNA PRESIÓN DE LA PRIVADA Y LA CONCERTADA"

Galvín ha lamentado que la Consejería esté "probablemente presionada por la privada, la concertada y los fondos de inversión, donde hay mucho negocio". En este sentido, ha asegurado que los centros privados de aprendizaje "son caros y tienen menos calidad".

"Lógicamente, esos centros dan mucho dinero a las empresas. Parece que la Comunidad se debe a esos intereses y no a las necesidades de los madrileños. Tenemos unos magníficos profesionales en las escuelas de idiomas que no se les escucha, se les cambia el currículum y se les quita autonomía. No tienen ningún tipo de libertad", ha criticado.

Finalmente, ha pedido la autonomía de gestión para la EOI. "La Ley Orgánica de Educación lo afirma. Son los profesionales los que saben lo que necesitan. Sin embargo, lo que nos está pasando en Madrid es que la Consejería gobierna en contra de los centros y sus profesionales", ha subrayado.

"NECESITAMOS MÁS PROFESORES Y MÁS PRESUPUESTO"

En declaraciones a Europa Press, la vicepresidenta de la Asociación de Profesores de la Escuela Oficial de Idiomas, Caridad Baena, ha censurado que "ignorar" la opinión y el criterio de estos centros suponen una "aberración pedagógica".

"Lo único que quieren es recortar personal, profesorado y, sobre todo, no respetar la autonomía de los centros, que se contempla en la LOE. Nos hemos concentrado aquí para pedirle a la Consejería de Educación que respete la opinión de los centros y ofrecer una educación pública de idiomas para todos", ha indicado Baena.

Asimismo, la vicepresidenta ha señalado que estos centros necesitan "más presupuesto, más profesores y más medios". "Necesitamos que no se entrometan en nuestras enseñanzas y que nos dejen gestionar los centros, que nos doten con recursos y profesores, que es lo que nos hace falta", ha concluido.