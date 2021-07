Tilda de "mala ocurrencia" crear la Oficina del Español y asegura: no tiene "ninguna utilidad"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha calificado como "mala ocurrencia" la decisión de crear la Oficina del Español, encabezada por Toni Canto, y ha asegurado que no tiene "ninguna utilidad".

En una entrevista concedida a Europa Press, López ha defendido que ya se cuenta con el Instituto Cervantes que hace "un trabajo extraordinario" y que crear esta oficina es "duplicar esfuerzos".

López ha afirmado que no lo va a catalogar de "chiringuito" pero que el Gobierno regional debería de tener "un poquito de cuidado". "Estas cosas degradan la política", ha criticado.

Así, ha insistido en que midiendo esta oficina en términos de utilidad, no tiene "ninguna" ya que la Comunidad de Madrid no es "bilingüe". "No tenemos problemas, a lo mejor nos van a corregir los leísmos o los loísmos pero, sinceramente, creo que hablamos muy bien castellano", ha subrayado.

Entre los fines de la Oficina del Español se encuentran "la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español, interlocución con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español y la colaboración activa con entidades dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid que trabajan por el impulso del español".

Por su parte, Cantó defendió que esta Oficina no es "un chiringuito", como acusa con "virulencia la izquierda", de quien ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada "lo que tiene que ver con el español".