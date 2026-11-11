CEIM dice que el "escaso seguimiento" por debajo del 10% apunta a que esta huelga "política" fue un "grave error"

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, posa para Europa Press. - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha afirmado que el "escaso seguimiento" de la huelga general, que cifra por debajo del 10% en el sector privado, ratifica que esta "convocatoria política" fue "un grave error".

Lo ha afirmado la patronal empresarial madrileña en un comunicado remitido este miércoles tras una mañana de "normalidad" en un contexto que han tachado de "huelga política convocada con espurios intereses electorales", ya que este jueves arranca la campaña del 29N.

El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, ha comenzando reconociendo el derecho a huelga de los trabajadores que se quiera acoger a la misma "con independencia de que es política y no laboral".

Ha explicado que tras haber hablado con los principales sectores de la actividad económica de Madrid han constatado la "normalidad en la que se está desarrollando" la jornada, en la que la huelga está teniendo "muy escasa afectación".

"Queremos destacar el comportamiento ejemplar de empresas y trabajadores que no permiten que se cree un clima incívico en mitad de un proceso electoral", ha subrayado el presidente de la patronal.

También ha lamentado los incidentes aislados de "acciones violentas y ocupaciones de empresas que se produjeron ayer", así como las "coacciones en algunos puntos". Es por ello, que han pedido que en la manifestación de esta tarde sean "prudentes" y que se respete "tanto la propiedad privada como la libertad empresarial".

"Esta errática convocatoria, evidentemente política, lo que manifiesta es que los sindicatos están utilizando a los propios trabajadores para servir a los intereses electorales del gobierno y creemos que es un tremendo error y que los ciudadanos así lo están percibiendo", ha apostillado.

La Confederación en un comunicado ha cargado también contra el Gobierno y los sindicatos por tratar de "poner el foco en las empresas" por el problema de la vivienda cuando "también sufren la escalada de precios, las dificultades para encontrar locales asequibles y las complicaciones para hacer frente a la financiación".

CEIM ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los ayuntamientos su "esfuerzo por velar por el pacífico desarrollo de la convocatoria, el respeto al derecho al trabajo y la libertad de empresa, así como la protección de la propiedad privada y de la integridad de locales y personas".