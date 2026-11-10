CEIM emite una circular con recomendaciones para empresas y se postula como canal de comunicación de incidencias

Archivo - El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha emitido este martes una circular con recomendaciones para empresas ante la huelga general convocada para este miércoles y se ha postulado como canal de comunicación de incidencias para darle traslado a la Delegación del Gobierno.

Así consta en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se incluyen recomendaciones para antes, durante y después de esta jornada de paro. Sobre la duración de la misma, han recordado que aunque va de las 00.00 a 24 horas, los turnos que se prolonguen hasta después de la medianoche estarán incluidos al completo.

Antes de la huelga, ha recordado, la dirección de la empresa deberá determinar los servicios de seguridad y mantenimiento en colaboración con los representantes legales de los trabajadores. En caso de no llegar a un acuerdo, matizan, la empresa deberá dejarlo constar por escrito y determinar los servicios de forma unilateral.

Ya en la jornada de huelga, han recordado que no deben sustituirse a huelguistas con contratación temporal, que los centros de trabajo deben abrir con normalidad y que el derecho a huelga no abarca "la posibilidad de ocupación del centro de trabajo ni el ejercicio de la coacción o la violencia". "Si se diera un episodio de notorio peligro para la integridad física de los trabajadores o los empresarios, o bien la viabilidad económica de la empresa, esta puede proceder al cierre, comunicándolo a la Dirección General de Trabajo en un plazo de 12 horas", sostiene la patronal madrileña.

Sobre las incidencias, ha recordado que mantendrá un cauce de comunicación permanente con la Delegación del Gobierno, por lo que ha instado a trasladar cualquier incidente que "perturbe el normal desarrollo de la libertad de empresa y del derecho al trabajo" durante la convocatoria contactando con el Departamento de Asuntos Laborales de CEIM.

Una vez pasada la jornada, ha apuntado que la dirección de RRHH de la empresa o equivalente ha de tomar nota de los trabajadores que han secundado la huelga porque "se produce la suspensión de la relación laboral de los huelguistas, lo que implica que no se devenga salario", ni tampoco la parte proporcional de la paga extraordinaria.