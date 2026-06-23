CEIM pide elecciones a Sánchez ante una "situación insostenible": "Ha agotado su crédito y credibilidad"

Archivo - El presidente de CEIM, Miguel Garrido, posa para Europa Press - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Ángel Garrido, ha pedido este martes elecciones generales anticipadas al entender que se ha alcanzado una "situación insostenible" y que el actual Ejecutivo central ha "agotado su crédito y credibilidad".

Lo ha hecho en su intervención durante la Asamblea General de CEIM a los que ha trasladado que España vive una "profunda crisis institucional" en la que se vive una "sucesión permanente de escándalos políticos" que generan una "imagen de inestabilidad en el exterior".

Considera Garrido que ha llegado un punto en el que el Ejecutivo "no gobierna", sino que "se dedica a sobrevivir". Es por ello que ha exigido "sentido de Estado", al tiempo que ha planteado que "una cosa es respetar los tiempos de la Justicia y otra que se mire al otro lado".

"Los empresarios madrileños damos un paso al frente para pedir una salida democrática a una situación insostenible", ha lanzado Garrido, quien considera que el actual Ejecutivo está "agotado" y que "no da más en lo moral, institucional y económico".