CEIM rechaza un sistema de financiación que utiliza "el esfuerzo fiscal" de Madrid para "privilegios territoriales"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha rechazado la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda porque utiliza "el esfuerzo fiscal" de los madrileños para "privilegios territoriales".

"La Comunidad de Madrid realiza una contribución neta esencial a la financiación de los servicios públicos de toda España, por lo que no es aceptable que el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos se utilice para reforzar privilegios territoriales ni para sostener modelos de gasto que no responden a criterios de eficiencia, responsabilidad ni sostenibilidad", ha defendido en un comunicado.

La patronal madrileña ha insistido en que es "inaceptable" la propuesta porque, a su juicio, "no reúne las condiciones mínimas de rigor, objetividad, transparencia y honestidad que requeriría una solución para articular un modelo justo y equilibrado para el conjunto de los españoles".

"El planteamiento responde exclusivamente a intereses partidistas orientados a la preservación del poder político. Garantizar el principio de ordinalidad a una única comunidad autónoma del régimen común --País Vasco y Navarra ya lo tienen asegurado por sus regímenes forales-- supone un ataque frontal al resto de comunidades, que quedarían relegadas a una posición claramente desfavorable", ha alertado.

Asimismo, CEIM ha mostrado su rechazo a "cualquier intento de imponer subidas de impuestos" a comunidades autónomas como Madrid "bajo el argumento del supuesto dumping fiscal". Ha recalcado que la fiscalidad madrileña "se enmarca plenamente en la legalidad vigente" y constituye un modelo que "ha demostrado ser eficaz para atraer inversión, generar empleo y aumentar la recaudación sin penalizar a familias y empresas". "Debería ser un ejemplo a seguir", ha añadido.

Considera que el modelo de financiación autonómica debe ser "reformado con urgencia" para resolver las "graves deficiencias del actual", pero a través de un "diálogo leal" y un acuerdo "amplio y responsable" entre todas las comunidades autónomas y los principales partidos políticos.

"Que tenga en cuenta los factores de población, equidad y sostenibilidad entre españoles, y que promueva una gestión eficiente de los recursos públicos, reduciendo el gasto improductivo, superfluo e innecesario y apostando por la colaboración público-privada", ha subrayado la patronal.

Por todo ello, CEIM ha exigido al Gobierno que "aparque sus intereses particulares y los acuerdos con sus socios para continuar gobernando". Ha reclamado que trabaje con "lealtad" con los representantes de todos los ciudadanos, con "altura de miras, sentido de estado y buscando, únicamente, el interés general".