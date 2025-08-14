Celia Cruz 'vive' en Veranos de la Villa: la cantante Lucrecia recordará a la reina de la salsa en su centenario

Archivo - La cantante Lucrecia en tributo a Celia Cruz. - CEDIDA POR STARLITE - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del centenario del nacimiento de Celia Cruz, Veranos de la Villa acogerá el domingo 24 de agosto, a las 21 horas, el espectáculo 'Celia Vive' de la mano de la cantante Lucrecia como tributo a la conocida como reina de la salsa.

La apertura de puertas será a las 20 horas y el acceso a la zona acotada tendrá un precio de 5 euros, hasta completar aforo y sin numerar, según ha informado el Ayuntamiento de la capital en la web oficial del evento.

Interpretado por la cantante cubana Lucrecia y acompañado por una orquesta de grandes maestros con los arreglos originales de la Reina de la Salsa, el recital reunirá éxitos como 'Quimbara', 'El Yerberito Moderno', 'Bemba Colorá' o 'La Negra Tiene Tumbao'.

'Celia Vive' es el único espectáculo autorizado por el Patrimonio de Celia Cruz y busca rendir homenaje a uno de los grandes iconos de la música latina, en una noche de alegría, sabor y nostalgia que se prolongará durante aproximadamente 120 minutos.

Lucrecia, formada en el Instituto Superior de Arte de Cuba y con una trayectoria que abarca la música y el cine -incluida la banda sonora de la película 'Balseros', nominada al Óscar-, compartió escenario con Celia Cruz y asegura interpretar este homenaje "desde la emoción y el respeto" hacia quien fue su gran amiga.

El evento tendrá lugar en el Auditorio al aire libre Pilar García Peña, en el Parque Pinar del Rey. La accesibilidad física estará vinculada a la del parque público y, por causas ajenas a la organización, debido a la gran afluencia de público en algunos momentos del espectáculo, las condiciones de accesibilidad previstas podrían verse modificadas.

VERANOS DE LA VILLA LLEGA A SU FIN

Con este espectáculo, Veranos de la Villa llegará a sufin. Además, también terminará el ciclo 'Cine Caliente', que acaba en su sexta noche con la proyección de 'Atracción fatal' (1987) el 19 de agosto a las 21 horas en el parque de la Bombilla. La película contará con el acompañamiento del actor Jorge Calvo y Feldene Medicada, referente del transformismo y la divulgación cultural en España con más de 20 años de trayectoria.

Además, la compañía Sienta la cabeza ofrece la oportunidad al público de sentirse como 'celebrities' por un día. En el espectáculo Sienta la cabeza, dos peluqueras harán cambios de imagen al público, dando una experiencia con la amenización musical de un DJ.

Quienes quieran participar en esta actividad podrán hacerlo a las 20 horas en tres fechas distintas: el 19 de agosto en el auditorio del parque de Berlín (Chamartín); el 20 en el auditorio del parque del Paraíso (San Blas), y el 21 en la plaza de Galicia del parque del Retiro.

UN FIN DE SEMANA DE DANZA Y MÚSICA

La compañía Rogu: art of fire ofrece un espectáculo de fuego al aire libre con el estreno de Mobius los días 15 y 16 de agosto a las 21 horas en Matadero Madrid.

Mañana también se podrá ver al compositor y músico Pablo Martín Caminero, que fusionará el jazz con el flamenco, en el Instituto de Educación Secundaria (IES) San Isidro a las 21.30 horas. Por su parte, el sábado a las 21.30 horas, actuará en el mismo recinto La Tania, ganadora del premio Goya a mejor canción en 2025.

Por último 17 de agosto a las 21.30 horas, la cantante y compositora Bikôkô llenará el IES San Isidro con un concierto que fusiona los ritmos de África Occidental, música electrónica y pop contemporáneo.

Además, Carlos Rodríguez presenta el espectáculo 'Hilo de Fuego', que consta de dos partes, De Albores y Suite Flamenca, creado para Veranos de la Villa 2025. Este estreno absoluto se podrá ver en el Patio Central del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque este fin de semana a las 21 horas ambos días.