El Cementerio de La Florida acoge la tradicional ofrenda floral por los Héroes del Dos de Mayo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el cementerio de La Florida, durante la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo en el Día de la Comunidad de Madrid, a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Comunidad de Madrid

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este sábado, por séptimo año consecutivo, la tradicional ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo de 1808 en el Cementerio de la Florida de la capital.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha firmado en el Libro de Honor situado en la capilla. "A todos los héroes del 2 y 3 de mayo y los días anteriores y posteriores. A todos los que dieron su vida por la libertad de España, desde las calles bravas y alegres de nuestro popular Madrid", ha dejado escrito.

Previamente, Díaz Ayuso ha encendido la llama votiva en homenaje a los artífices del Levantamiento del pueblo de Madrid ante las tropas francesas, junto al presidente de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales, José Luis Sampedro, ha informado el Gobierno autonómico.

En el posterior acto militar han participado la Banda de Guerra, una sección de honores y una escuadra de gastadores del Regimiento de Artillería Antiaérea 71.

La presidenta ha estado acompañada por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio; consejeros del Gobierno madrileño; el jefe del Mando Aéreo General-Representante de las Fuerzas Armadas, el general Alfonso María Reyes, y el jefe de la Dirección del Acuartelamiento del Ejército de Tierra, Santiago Juan Fernández.