El centro comercial Santo Domingo de Algete acoge su Garden Market Navideño los sábados de diciembre

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Santo Domingo, ubicado en Algete, ha anunciado el regreso de su Garden Market Navideño, que se celebrará los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, de 10 a 18 horas, en la Plaza de los Seis Hermanos.

Según ha informado el centro comercial en una nota de prensa, este evento reunirá moda, moda infantil, joyería, decoración, artesanía, velas y dulces tradicionales en un entorno "único", con la presencia de creadores y empresarios, muchos de ellos locales, "reafirmando su compromiso con el talento de proximidad y la excelencia".

Además de la oferta de productos exclusivos, los visitantes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas en los restaurantes del centro, así como de la iluminación navideña y del tradicional Belén. Durante los días 20 y 21 de diciembre, el mercadillo contará también con la visita de Papá Noel y castillos hinchables para los más pequeños.

Entre los expositores destaca la repostería artesanal de Laukis Cakes, de San Sebastián de los Reyes; la joyería elaborada en Madrid por Isa & Clo; y la moda y complementos de Anneta Shop, procedentes de Majadahonda.