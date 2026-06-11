El centro de control de Madrid gestiona 529.545 vuelos hasta mayo, un 5,2% más que un año antes

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MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de control aéreo (CC) de Madrid, ubicado en Torrejón de Ardoz, ha gestionado un total de 529.545 vuelos hasta el mes de mayo, con un incremento del 5,2% con respecto a los cinco primeros meses de 2025, según ha informado Enaire en un comunicado este jueves.

De ellos, 277.742 fueron internacionales de enero a abril, que crecen un 6,2%, mientras que otros 84.205 correspondieron a vuelos nacionales, con una caída interanual del 1,4%. Finalmente, las 167.598 operaciones restantes correspondieron a sobrevuelos, con un aumento del 7,1%.

En cuanto a los datos relativos al mes de mayo, el centro de control de Madrid registró un total de 118.146 vuelos gestionados, lo que supone un incremento del 5,9%.

De ellos, 60.447 movimientos correspondieron a vuelos internacionales (+6,8%) y 18.434, a nacionales (+0,6%). Por su lado, los sobrevuelos llegaron a 39.265, con un aumento del 7,1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, Enaire gestionó 974.512 entre enero y mayo, lo que supuso una cifra un 3,7% superior en comparación a la de los primeros cinco meses de un año antes.

Este crecimiento del tráfico en España fue 2,6 puntos porcentuales superior que la media europea (+1,1%) y superó en 20,6 puntos la media europea con relación al mismo periodo de 2019 --un 20% en el caso de Enaire y un -0,6% en el de Europa--.

En el periodo, los 231.660 sobrevuelos aumentaron un 4,8% interanual, mientras que los vuelos internacionales (555.074) crecieron un 4,3% y los nacionales (187.778)se alzaron un 1%.

En lo que va de año, por centros de control, Sevilla gestionó 235.855 vuelos (+6,4% vs 2025); Barcelona, 444.529 (+3,9%); Madrid, 549.674 (+3,8%); Palma, 120.682 (+2,9%); y Canarias, 182.354 (+1%).

Con respecto al mes de mayo, el gestor estatal de navegación aérea gestionó 235.416 vuelos, un 4,6% más que en el mismo mes del año récord 2025. Los vuelos internacionales (140.584) crecieron cerca de un 5%, mientras que los sobrevuelos (52.285) y los nacionales (42.547) aumentaron un 4,6% y 3,4%, respectivamente.

Este incremento del tráfico aéreo en España fue 4,1 puntos porcentuales más que el aumento promedio europeo (+0,5%). Frente a 2019, la diferencia a favor de España fue de 19,7 puntos porcentuales --Enaire (+21,6%) y Europa (+1,9%)--.

Por centros de control, y volviendo a comparar el tráfico aéreo de abril de este año con el registrado en 2025, Sevilla gestionó 52.897 vuelos (+6,4%); Palma, 43.514 (+6,1%); Barcelona, 117.971 (+4,7%); Madrid, 122.975 (+4,1%) y Canarias, 34.125 (+3,3%).