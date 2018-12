Los Centros de Atención a las Adicciones celebran su 30 aniversario con actividades formativas y lúdicas

Publicado 12/12/2018 19:03:35 CET

Los Centros de Atención a las Adicciones (CAD) han celebrado este miércoles su 30 aniversario con una jornada de actividades informativas y lúdicas en la plaza Felipe II, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Madrid Salud, el organismo que gestiona estos centros, ha instalado tres carpas en la plaza, con el objetivo dar visibilidad al trabajo que los CAD llevan haciendo a lo largo de estos años y favorecer la reducción del estigma que existe asociado a las adicciones.

El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha asistido esta mañana a la plaza Felipe II donde ha participado en el acto de conmemoración del 30 aniversario. También han asistido el gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto; la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, y la subdirectora general de Adicciones, Beatriz Mesías.

Barbero ha indicado que para él se trata de un aniversario "emocionante" ya que demuestra "una responsabilidad de los políticos", ya que en el fondo de la lucha contra las adicciones hay "dinámicas de exclusión y comportamientos que tienen que ver con disponer de recursos suficientes y planes adecuados".

En las carpas, se llevarán a cabo acciones informativas, de sensibilización y de celebración; proyecciones audiovisuales; exposición de imágenes, puestos de información de los diversos programas, y asesoramiento personalizado a quienes se interesen por algunos de los programas que se prestan desde Madrid Salud.

La jornada ha comenzado a las 10.30 de la mañana, con una Masterclass de Zumba, y ha continuado con la actuación del rapero Daniel Parro y su actuación "La clave urbana".

A las 11.50, pacientes, familias y profesionales de los CAD han realizado una Haka (una tradición de la cultura Maorí que consiste, a la vez, en una danza ritual y en un grito de guerra o de batalla) con letra compuesta por ellas mismas para el día de hoy. Posteriormente se han llevado a cabo talleres de defensa personal y la actuación musical de la formación Tales of Humans.

A su vez, ña delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martín, ha indicado que hace 30 años "las familias no sabían ni dónde acudir y no sabían que era una enfermedad". "El alcohol estaba en los hogares y no se tenía constancia de que era una adicción. Visibilizar todo esto fue un gran paso hace tres décadas, y es muy emotivo ver hoy dónde hemos llegado", ha apuntado.

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR

Los CAD son centros de carácter socio-sanitario que están dotados de una amplia plantilla municipal de profesionales, pertenecientes a diferentes disciplinas (Enfermería, Medicina, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, Personal Administrativo y de Laboratorio) y que cuentan además con servicio de especialistas en Educación Social, Farmacia, Orientación Familiar, Orientación Laboral y Farmacia.

En ellos se presta una atención personalizada individual o grupal a aquellas personas jóvenes y adultas que presentan riesgo o trastornos relacionados con el consumo de sustancias u otras adicciones, además de intervención y orientación familiar sobre este tema.

"Tanto en el ámbito preventivo como en el tratamiento adecuado a las personas drogodependientes, los Ayuntamientos tienen que asumir responsabilidades en la atención de las adicciones, como única forma de evitar problemas tanto en el área de la salud como en el de la convivencia ciudadana", exponen desde Madrid Salud.

Desde el organismo hacen referencia a los problemas como las grandes concentraciones de jóvenes en torno al consumo abusivo de alcohol y de otras drogas (botellón) o los problemas de salud pública o de convivencia que se generan en ocasiones por la mera presencia de grupos de personas drogodependientes en los espacios públicos.