Cerca de 1,4 millones de personas siguen en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad, según EAPN

Presentación del informe del Estado de la Pobreza 2026 en la Comunidad de Madrid. - EAPN

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha publicado este jueves el XVI Informe 'El Estado de la Pobreza 2026 Comunidad de Madrid', que cifra en cerca de 1,4 millones de personas siguen en riesgo de pobreza o exclusión social en la región.

Este estudio analiza la evolución de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en la región durante 2025 y recoge tanto la tasa Arope --personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social--, como sus diferentes componentes: tasa de riesgo de pobreza relativa, la carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo.

En concreto, EAPN-ES ha señalado en un comunicado que en 2025, el 19,4% de la población madrileña se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, descendió la tasa de pobreza, hasta el 12,7%, es decir, unas 902.000 personas se encuentran en esa situación. Por otra parte, la carencia material y social severa afecta al 8,4% de la población madrileña, es decir cerca de 597.000 personas.

A pesar de ello, el indicador permanece "prácticamente estable" y se sitúa por encima de la media estatal, del 8,1%. Aún así, la evolución positiva de algunos indicadores convive con problemas estructurales que requieren mantener la pobreza y la exclusión social entre las prioridades de la agenda pública.

LA VIVIDA, "UN OBSTÁCULO" PARA GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA

El estudio indica que la vivienda constituye "uno de los principales obstáculos para garantizar unas condiciones de vida dignas en la Comunidad de Madrid".

Así, entre 2015 y 2025, el precio de compraventa aumentó un 99,5%, "el mayor incremento registrado entre las comunidades autónomas". De hecho, el coste de la vivienda supone "un esfuerzo especialmente elevado para quienes cuentan con menos recursos".

Las personas en situación de pobreza destinan, de media, el 49% de sus ingresos a pagarla. Estas dificultades no se limitan al pago del alquiler o la hipoteca, sino que también afectan a "la capacidad de afrontar los suministros básicos y mantener una temperatura adecuada en el hogar". Además, en 2025, el 15,5% de la población madrileña no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.

Por otro lado, la pobreza infantil sigue siendo "una preocupación central". En 2025, el 25,3% de los niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.

Aunque este indicador ha mejorado "notablemente" respecto al año anterior (31,1%), sigue siendo "el más elevado" entre los grupos de edad. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 20,1%.

LA DESIGUALDAD PERSISTE PESE A LA RENTA DE MADRID

EAPN-ES señala que pese a contar con el PIB per cápita "más elevado del país", la Comunidad sigue registrando "una de las mayores desigualdades de renta". En 2025, el índice de Gini --medida para calcular el nivel de desigualdad en la distribución de los ingresos o la riqueza dentro de una población-- se situó en 30,6, por debajo del 31,8 del año anterior, aunque Madrid continúa siendo "la cuarta comunidad autónoma con mayor desigualdad".

Además, consideran que estos datos muestran que "la mejora de algunos indicadores económicos no garantiza una distribución equitativa de los recursos".

Por otro lado, en la región se consigue reducir su tasa de pobreza desde el 30,9% hasta el 12,7%. En contraste, las ayudas a la vivienda son las de menor extensión llegando al 2,5% de la población frente al 2,8% del total estatal; y las prestaciones de garantía de renta muestran la mayor diferencia: alcanzan al 2,6% de la población madrileña, frente al 7,6% a nivel estatal.

Por todo ello, EAPN Madrid reclama "mantener la pobreza y la exclusión social en la agenda pública" porque, según señalan, detrás de los indicadores hay personas y hogares "que afrontan dificultades cotidianas".

"Es imprescindible que los datos se traduzcan en medidas concretas y sostenidas. La pobreza, la vivienda y la desigualdad no pueden quedar al margen de las decisiones públicas", han concluido.