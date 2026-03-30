Cerca de 300 efectivos policiales garantizarán la seguridad durante el partido entre Perú y Honduras en Leganés

Archivo - Illustration, a general view of the empty stands during the spanish league, LaLiga, football match played between CD Leganes and Real Valladolid at Municipal Butarque Stadium in the restart of the Primera Division tournament after to the coronav - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha previsto un dispositivo integrado por unos 300 efectivos encargados de garantizar la seguridad durante el partido de fútbol entre las selecciones nacionales de Perú y Honduras que se celebrará este martes en el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés.

El operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local de Leganés, así como de miembros de la Agrupación de Protección Civil y vigilantes y auxiliares del propio Club Deportivo Leganés, según ha señalado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La institución ha recordado a los asistentes que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol. Asimismo, no se permitirá la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol y drogas.

El partido se disputará a partir de las 20 horas del martes, y las autoridades han hecho un llamamiento a las aficiones a acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos y agilizar así el trabajo de los agentes.