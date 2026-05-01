Cerca de 3.000 personas salen a la calle en Madrid este 1 de Mayo para exigir mejores salarios, vivienda y democracia

Manifestantes durante la manifestación por el Día del Trabajador, a 1 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.000 personas han salido este viernes 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, a la calle en Madrid para exigir mejores salarios, vivienda y democracia.

La movilización ha arrancado a las 12 horas desde Gran Vía esquina con la calle Clavel y finaliza en la Plaza de España bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'. En esta ocasión Madrid no es la sede de la manifestación nacional que ha tenido lugar en Málaga.

Antes del arranque de la manifestación los principales sindicatos en la Comunidad de Madrid, CC.OO y UGT, han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, medidas ante la crisis de la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos, además de lanzar un mensaje por la paz en el mundo.

Así, López ha espetado a Ayuso que "no se puede seguir deteriorando los servicios públicos" y dando dinero "de todos los madrileños" para "empresas privadas" en campos como la sanidad, la educación y las residencias.

"Ya está bien de privatizar los servicios públicos. La garantía de unos servicios públicos es lo que garantiza la igualdad y es lo que garantiza la cohesión social", ha planteado la líder de CCOO Madrid.

Por su parte, Susana Huertas ha lamentado que haya que "seguir luchando" en la Comunidad de Madrid, que está viviendo un "cambio de modelo" que lo que implica es que se "perjudique los salarios, perjudique la vivienda y perjudique la democracia".

La líder sindical ha señalado que no hay "vivienda digna" en la Comunidad de Madrid y que no hay posibilidades para los jóvenes de la región de emanciparse.

"¿Qué es una vivienda digna? Una habitación de 11 metros cuadrados con un piso compartido por no sabemos cuántas personas. Eso no es vivienda digna", ha zanjado, tras advertir que este es el modelo que hay en la Comunidad.

APOYO DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA

A esta convocatoria también han acudido Más Madrid y PSOE. La portavoz de la formación verde en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recalcado que hay en la región es la de "la gente que vive de su trabajo", que no "viven ni de las rentas ni de las herencias".

"Lo que iguala a las educadoras infantiles de Vallecas, a los informáticos de Colombia, a las enfermeras de Moratalaz, a un obrero de Sevilla, es que no viven ni de las rentas ni de las herencias, que viven de su trabajo y de su esfuerzo", ha planteado al tiempo que ha destacado que lo que se reivindica en esta jornada es la "libertad" que da "conquistar derechos", algo que " siempre ha sido a través del conflicto, de las huelgas, de las cajas de resistencia, de los sindicatos y de todos los diferentes, de todos los que no se conocen y se juntan para tener más fuerza".

Por su parte, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reivindicado la labor del Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez y ha fijado como objetivo "el cambio en Madrid" en 2027 y desbancar al PP de Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol.

López ha sacado pecho del Gobierno central del que forma parte, asegurando que es un "orgullo en defensa, como digo, de la paz, de un orden justo, de unas reglas claras y de unos derechos para todos". Algo que se percibió, según el ministro, en la cumbre de líderes progresistas celebrada recientemente en Barcelona.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha subrayado a los más de "300.000 personas migrantes" que forman parte del mercado laboral y que quieren "dignidad y convivencia". Algo que le daría el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo central.