Sindicatos madrileños exigen el 1 de Mayo a Ayuso medidas ante la crisis de la vivienda y refuerzo de servicios públicos

Archivo - Imagen de archivo de la secretaria de CCOO de la Comunidad de Madrid, Paloma López, ofreciendo declaraciones a los medios durante la manifestación por el Día del Trabajador junto a su homóloga de UGT Madrid, Susana Huertas. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los principales sindicatos en la Comunidad de Madrid, CC.OO y UGT, han exigido este 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, medidas ante la crisis de la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos, además de lanzar un mensaje por la paz en el mundo.

Lo han trasladado las secretarias generales de CCOO Madrid, Paloma López, y UGT Madrid, Susana Huertas, antes de participar este viernes en la manifestación por el Primero de Mayo, que este año no ha acogido la movilización nacional, que se ha trasladado a Málaga.

Así, López ha espetado a Ayuso que "no se puede seguir deteriorando los servicios públicos" y dando dinero "de todos los madrileños" para "empresas privadas" en campos como la sanidad, la educación y las residencias.

"Ya está bien de privatizar los servicios públicos. La garantía de unos servicios públicos es lo que garantiza la igualdad y es lo que garantiza la cohesión social", ha planteado la líder de CCOO Madrid.

Además, ha fijado la mirada en la vivienda para reclamar a la presidenta autonómica que permita la declaración de zonas tensionadas en la región aplicando la Ley Estatal, construya vivienda pública y ponga "impuestos a las grandes fortunas y fondos buitre".

Considera que en estas reivindicaciones están "todos los trabajadores" independientemente de si son de España o del extranjero porque "la clase trabajadora es una venga de donde venga y tenga el color de piel que tenga".

"Y por eso hoy estamos aquí llamando a esa unidad, llamando a que juntos y juntas somos más fuertes y conseguiremos nuestros objetivo", ha planteado. López ha apuntado, a renglón seguido, a la patronal que la "negociación colectiva" es el "mayor mecanismo de distribución de las riquezas".

Ha advertido de que ahora mismo hay "muchos conflictos abiertos" y que si no se sientan a negociar sentirán "a presión de los sindicatos de clase para que se garanticen y se respeten los derechos del conjunto de la clase trabajadora".

UGT LAMENTA TENER QUE "SEGUIR LUCHANDO" EN MADRID

Por su parte, Susana Huertas ha lamentado que haya que "seguir luchando" en la Comunidad de Madrid, que está viviendo un "cambio de modelo" que lo que implica es que se "perjudique los salarios, perjudique la vivienda y perjudique la democracia".

La líder sindical ha señalado que no hay "vivienda digna" en la Comunidad de Madrid y que no hay posibilidades para los jóvenes de la región de emanciparse.

"¿Qué es una vivienda digna? Una habitación de 11 metros cuadrados con un piso compartido por no sabemos cuántas personas. Eso no es vivienda digna", ha zanjado, tras advertir que este es el modelo que hay en la Comunidad.

También ha afirmado que desde UGT quieren que la migración sea "legal" que puedan vivir con "dignidad" y con salarios dignos y no "bajo la explotación".