Cerca de 500 personas protestan frente a la Consejería de Educación por una inversión del 1% del PIB para universidades- EUROPA PRESS

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 estudiantes y profesores, según estimaciones policiales, han protestado este miércoles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para reclamar una inversión del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región para las seis universidades públicas.

Bajo el lema 'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian', la coordinadora de plataformas de las universidades públicas ha convocado dos días de huelga este miércoles y jueves para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso más financiación y contra la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

'Estudiar es un derecho, no un negocio', 'La pública no se vende', 'Ayuso privatiza, la uni agoniza' o 'Fuera empresas de la universidad' han sido algunos de los cánticos que han clamado los asistentes en la primera manifestación que se ha producido esta semana. En algunas pancartas se leía 'Está en nuestro ADN: ante los recortes, nos levantamos' o 'Ni privatización ni represión. Fuera Ayuso'.

La profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Eva Aladro ha sido la encargada de leer un manifiesto dirigido al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, para solicitar que los alumnos y docentes participen en las negociaciones de la futura normativa. A la protesta ha acudido la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

Precisamente, la Complutense ha estado en el foco de la actualidad después de pedir un préstamo de 34,5 millones de euros al Ejecutivo autonómico para hacer frente a su déficit. El rector, Joaquín Goyache, garantizó en un comunicado que las nóminas del personal "no están en riesgo".

"La LESUC atenta contra el concepto de servicio público educativo y es inconstitucional al ignorar el conflicto de intereses que genera en Consejos Sociales y Económicos de las universidades y al poner a su disposición recursos e instalaciones de las instituciones de educación superior pública de Madrid. De nuevo solicitamos que, antes de llegar a los tribunales, retiren este proyecto", ha leído Aladro.

En este línea, la plataforma pide una Ley de Universidades "consensuada y negociada con las autoridades académicas, con las asociaciones de trabajadores y con los representantes de profesorado y estudiantes". "La LESUC llega como una imposición y debe retirarse para construir una aceptada y consensuada", reclama.

Sostiene que la futura normativa "vulnera la autonomía financiera, académica y política de las universidades públicas imponiendo sanciones, órganos de control y censura e introduciendo intereses particulares en los Consejos Sociales universitarios". Añade que si no se les escucha, "seguirán con las movilizaciones".

PSOE PIDE A AYUSO UN COMPROMISO POLÍTICO

Por su parte, Espinar ha mostrado su apoyo a la protesta y ha reclamado a la presidenta que "escuche" a los alumnos y docentes que "han salido a la calle a decir 'basta ya' contra la privatización de la pública, el mayor ascensor social que tiene la Comunidad de Madrid".

"Solo utiliza lo público para hacer negocio y hacer chanchullos a los que nos tienen acostumbrados. Y aquí la gente le está diciendo que no, que con esto no se juega. La educación es lo que nos permite ser lo que queremos ser. Necesitamos un compromiso político para que nuestras seis universidades públicas no se vean infrafinanciadas como lo está haciendo el PP desde hace décadas", ha recalcado.

MOVILIZACIONES

Este jueves habrá otra concentración, que arrancará a las 18.00 horas en Atocha y finalizará en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Las movilizaciones están respaldas por los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.

Durante esta mañana, universitarios y docentes han recorrido la Ciudad Universitaria de la ciudad de Madrid denunciando la "infrafinanciación" que sufren los centros. Estudiantes de Bellas Artes, que esta madrugada se han encerrado en su Facultad, han desplegado una pancarta inspirada en el cuadro 'El 3 de mayo de 1808 en Madrid' de Francisco de Goya para alertar de que la universidad pública "está siendo fusilada".

Desde la asociación UCM por la Pública han apuntado que el seguimiento del primer día de huelga universitaria en la Complutense está siendo del "100%" en las facultades de Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Físicas, al igual que en el campus de Somosaguas, con Económicas, Psicología, Políticas y Trabajo Social. En la rama de salud, como Medicina o Farmacia, se han situado en el "90%".