La C-5 de Cercanías circulará hasta Atocha durante las mañanas de los dos próximos fines de semana por obras

Archivo - Archivo.- Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) sufrirá cortes de servicio durante los próximos dos fines de semana por obras de Adif en la infraestructura de la estación de Atocha.

En concreto, los trenes en ambos sentidos iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha hasta las 10 horas durante los fines de semana del 19-20 y 26-27 de septiembre.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C-5 en esta misma estación.

En un comunicado, Renfe ha explicado que el objetivo de estos trabajos de mejora, que tienen como consecuencia esta modificación del servicio, es ampliar la capacidad de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3, C-4 y C-5.

En este sentido, la empresa ferroviaria ha explicado que se ha elegido realizar esta obra en fin de semana, cuando la afluencia de viajeros es menor, para que la afectación a los viajeros sea la menor posible.