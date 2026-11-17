Archivo - Entrada a un andén de cercanías en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Madrid se encuentra prácticamente paralizado este martes por la huelga general convocada por los sindicatos, con un 97,64% de los servicios mínimos suprimidos, según los datos facilitados por Renfe, que cifra en el 12,08% el seguimiento de los paros entre su plantilla en el acumulado de los turnos de noche y mañana.

El operador ha señalado que la huelga está teniendo una incidencia desigual según el territorio, con especial afectación en el núcleo madrileño. En el conjunto de los Servicios Públicos, que incluyen Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia, las supresiones alcanzan el 37,84%, de acuerdo con la información actualizada a las 10.30 horas.

Tras Cercanías Madrid, destaca la incidencia en los trenes Avant que conectan con Valladolid, donde se ha suprimido el 43,7% de los servicios mínimos programados, mientras que en Rodalies de Catalunya este porcentaje se sitúa en el 40%.

En el resto de los territorios, Renfe ha comunicado supresiones del 11,11% de las circulaciones programadas en los servicios de proximidad de Extremadura; del 8,33% en Galicia; del 6,8% en Andalucía, con mayor afectación en Media Distancia, y del 6,09% en el corredor Este, correspondiente a la Comunidad Valenciana. En País Vasco, el porcentaje se sitúa en el 2,7%, y en Asturias y Cantabria, en el 0,8%.

ALTA VELOCIDAD Y LARGA DISTANCIA

En los Servicios Comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity- se ha registrado un 12,2% de supresiones de servicios mínimos, que han afectado a 786 viajeros. La compañía ha recordado que la convocatoria de huelga afecta al conjunto de los operadores ferroviarios.

El corredor Nordeste, que conecta Madrid, Aragón y Cataluña, presenta la mayor incidencia, con un 21,4% de trenes suprimidos. A continuación figura el de Levante y Mediterráneo, que enlaza Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, con un 13,3% de supresiones en los servicios de AVE y Avlo y 244 viajeros afectados.

Por el contrario, el corredor Norte, que comprende las conexiones entre Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia, no ha registrado supresiones este martes.

RENFE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

En cuanto a la participación en la huelga, Renfe Ingeniería y Mantenimiento registra el mayor seguimiento, con un 25,79% de su plantilla en los turnos contabilizados, seguida de Renfe Viajeros, con un 8,49%, y Renfe Mercancías, con un 7,96%.

La compañía recomienda consultar la información actualizada a través de sus canales oficiales y evitar viajar cuando sea posible. Asimismo, ha informado de que los viajeros cuyos trenes resulten afectados recibirán avisos por SMS o correo electrónico a través de los datos de contacto asociados a su reserva.

Renfe también ha comunicado que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos para los servicios programados para este miércoles.