Los Cerros consigue la simultaneidad de la Etapa 1 y se acelerará la construcción del desarrollo

Archivo - La Junta de Compensación de Los Cerros celebra el "impulso decisivo" al proyecto tras la aprobación de su reparcelación - LOS CERROS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Compensación de Los Cerros ha recibido este miércoles el decreto con la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid para ejecutar de forma simultánea las obras de urbanización y las obras de edificación de la Etapa 1 del desarrollo.

Según recoge Los Cerros en un comunicado, este hito administrativo permitirá que los promotores, como es el caso de Metrovacesa, Vía Célere, Vía Ágora, Kronos, Landco, Grupo Ortiz, Eurocís, entre otros, inicien inmediatamente la construcción de las primeras viviendas con el objetivo de que las primeras entregas se produzcan en 2028.

La autorización de la simultaneidad supone un paso decisivo para acelerar el desarrollo de uno de los principales ámbitos urbanísticos del sureste de Madrid, al eliminar los tiempos de espera entre la finalización de la urbanización y el inicio de la edificación, "favoreciendo así una puesta en marcha más ágil del nuevo barrio".

La Etapa 1 constituye una de las piezas fundamentales del desarrollo de Los Cerros. Abarca una superficie residencial de aproximadamente 56 hectáreas, es decir, más de medio millón de metros cuadrados, y contará con 8,2 hectáreas de zonas verdes integradas en el tejido urbano.

A este espacio se suma el entorno natural del Cerro de la Herradura, con cerca de 30 hectáreas adicionales, que "refuerza el carácter medioambiental y paisajístico del proyecto".

En esta primera fase se desarrollarán cerca de 396.000 metros cuadrados de edificabilidad, lo que permitirá la construcción de alrededor de 4.000 viviendas destinadas a acoger a una población estimada de 12.000 habitantes.

"Esta etapa será clave para consolidar Los Cerros como uno de los nuevos referentes residenciales de Madrid, gracias a un modelo urbano basado en la convivencia entre vivienda, naturaleza, movilidad sostenible y servicios", han destacado.

La autorización llega en un momento de "importante impulso" para el desarrollo, ya que la Etapa 2 se encuentra actualmente en ejecución, consolidando el avance global del ámbito. Se prevé que la construcción de otras 7.500 viviendas en esta segunda fase se inicie a mediados de 2028, dando continuidad a la etapa 1.

En conjunto, Los Cerros contará con 4,7 millones de metros cuadrados de superficie y una capacidad para 16.324 viviendas, de las que más del 50 % tendrá algún régimen de protección.

Este verano está prevista la finalización de la conexión con El Cañaveral a través de la Gran Vía del Sureste, infraestructura que articulará los principales desarrollos del este de Madrid: Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros.

Además, está previsto el inicio de nuevas conexiones con la M-203 y el resto con El Cañaveral, reforzando la integración del ámbito con el resto de la ciudad.

Asimismo, el ámbito dispondrá de 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes, más de 9.400 árboles, 100.000 arbustos, 31 kilómetros de carril bici, itinerarios peatonales, espacios infantiles y áreas destinadas a actividad comercial y terciaria, configurando un modelo de ciudad de baja densidad donde la calidad de vida y la sostenibilidad son los elementos centrales.

Con la autorización de la simultaneidad de urbanización y edificación en la Etapa 1, Los Cerros entra en una ·nueva fase decisiva en la materialización del proyecto, marcando un nuevo avance en el desarrollo de uno de los grandes proyectos residenciales llamados a ampliar la oferta de vivienda de Madrid en los próximos años.