Choque Aena-Ayuntamiento por quienes pernoctan en Barajas: Cibeles asegura que les comunicaron una "decisión unilateral"

Mientras Aena insiste en señalar que es un tema de competencia municipal, el Consistorio remarca que "es un equipamiento nacional, pertenece al Ministerio"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aena y el Ayuntamiento de Madrid han verbalizado en las últimas horas un choque abierto por las personas que pernoctan en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, un choque agudizado después que, según Cibeles, ayer fueran convocados a una reunión donde se les dijo "que se había tomado una decisión, controlar y limitar el acceso y desalojar el aeropuerto durante unas horas".

Ha sido el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, el que ha detallado en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia que ayer "no hubo una reunión de seguimiento" sino que el Ayuntamiento fue citado y acudió al encuentro por "lealtad institucional".

"Se nos dijo que se había tomado una decisión, controlar y limitar el acceso (desde las 18 horas) y desalojar el aeropuerto durante unas horas (de medianoche a las 3 horas de la madrugada). Por tanto, esta decisión no estaba condicionada a la actuación de los Servicios Sociales, se nos convocó a una reunión para decirnos que se había tomado una decisión", ha asegurado el delegado.

AENA: "NO HAY DESALOJOS"

Minutos después de la comparecencia de prensa del delegado municipal, fuentes de Aena han asegurado que "no hay desalojos". Esto, en alusión a las palabras de Fernández, "no se va a hacer".

El concejal, por su parte, ha cifrado en unas 370 personas las que pernoctan en el aeropuerto, la mayoría demandantes de asilo, porque el Consistorio únicamente ha registrado 71 como sin hogar, de las que sí se hacen cargo en su red.

Desde Cibeles han condenado "la decisión unilateral de decir que es una competencia municipal". Ante eso el Ayuntamiento de Madrid dice no. "¿Queremos colaborar? Sí. ¿Queremos dar una respuesta a estas personas? Sí", ha resumido José Fernández, que ha asegurado que el Ayuntamiento tiene "colapsada" su red para dar respuesta a la emergencia social y no tienen "plazas libres".

DE QUIÉN ES LA COMPETENCIA

Su argumento gira en torno a unas personas que en su mayoría son solicitantes de asilo y que llegan a Madrid porque es donde está la sede de los ministerios. "Estamos ante un equipamiento que está en la ciudad de Madrid pero que no es de Madrid, es un equipamiento nacional, pertenece al Ministerio" de Transportes, ha incidido.

Las competencias son el epicentro de los disensos entre Aena y Madrid. El operador de servicios aeroportuarios ha apremiado esta tarde en un comunicado, mientras se celebraba la rueda de prensa del Consistorio, a que los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso busquen "una solución digna" para las personas que pernoctan en las instalaciones de Barajas al defender que son las administraciones competentes para garantizar su protección social.

EL AYUNTAMIENTO DICE NO SABER NADA DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO HOY

El posicionamiento de Aena llega después de que tanto Comunidad como Ayuntamiento "hayan declinado participar en la reunión de un Grupo de Trabajo de Asistencia Social convocada para este jueves por la Dirección del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas", versión muy diferente a la dada desde el Ayuntamiento. "Gracias por comunicármelo porque nosotros no sabemos nada", ha contestado el concejal madrileño a un periodista después de preguntarle por la reunión de trabajo de este jueves.

Aena, por su parte, ha insistido en que "no tiene competencia administrativa alguna en materia de servicios sociales" y las terminales del aeropuerto Madrid-Barajas están ubicadas en el término municipal de Madrid y por tanto, "legalmente, la asistencia social corresponde al Ayuntamiento de Madrid".

"Lamentablemente", ha remarcado Aena, aunque el Ayuntamiento hace un seguimiento periódico, "no ofrece solución a una situación muy sensible de la que son responsables administrativa y políticamente y que, lejos de mejorar, se ha agravado con el tiempo". Finalmente, ha reiterado que los aeropuertos están diseñados y equipados para el tránsito de pasajeros y que, por tanto, "no están preparados para que las personas habiten en ellos".